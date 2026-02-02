Addio a Maria Rita Parsi: una donna libera e intelligente che difese sempre la sacralità dell’infanzia

Aveva 78 anni

Il suo impegno per i bambini ha conosciuto un grande consenso popolare e politico. Lascia un grande vuoto

E’ morta a 78 anni a Roma Maria Rita Parsi, una delle più importanti e famose psicologhe italiane. Era malata da tempo ma continuava a lavorare e ad apparire in televisione. Con lei scompare una delle voci più libere del nostro Paese.

Un impegno straordinario per l’infanzia

Nata a Roma il 5 agosto 1947, Maria Rita Parsi ha dedicato l’intera esistenza allo studio e alla difesa dei diritti dei bambini. Dopo una lunga carriera come docente, psicopedagogista e psicoterapeuta, nel 1986 si cimentò anche nella sceneggiatura televisiva, collaborando alla serie “Professione vacanze”, il cui protagonista, Jerry Calà, era stato in precedenza suo paziente. Tuttavia, è nella psicoanimazione – metodologia da lei elaborata e applicata in ambito psicologico, pedagogico e terapeutico – che Maria Rita Prasi ha lasciato un segno indelebile. Fondatrice della Scuola Italiana di Psicoanimazione (Sipa), ha promosso un approccio umanistico per lo sviluppo del potenziale umano, trasformando concetti teorici in strumenti concreti di aiuto e crescita. Nel 1992 fondò l’Associazione Onlus “Movimento per, con e dei bambini”, che dal 2005 è diventata la Fondazione Movimento Bambino Onlus.

I libri di successo

Collaboratrice abituale di testate come Il Messaggero, Il Giorno, Il Resto del Carlino, La Nazione, Oggi, Donna Moderna, Starbene e Riza Psicosomatica, ha saputo coniugare rigore scientifico e chiarezza divulgativa, facendo della scrittura un mezzo per sensibilizzare un pubblico ampio e diversificato. Era ospite fissa di diversi programmi Rai.

I suoi libri raggiunsero un grande successo. Tra i suoi libri di psicologia spiccano titoli come Animazione in borgata (Savelli, 1976), Lo scarico (Savelli, 1978; tradotto in tedesco, Rowohlt, 1979), I quaderni delle bambine (Arnoldo Mondadori, 1990), Le mani sui bambini (Mondadori, 1998), SOS Pedofilia. Parole per uccidere l’orco (Baldini & Castoldi, 2000), Maladolescenza. Quello che i figli non dicono (Piemme, 2014) e Manifesto contro il potere distruttivo (Chiarelettere, 2019). Non mancano testi dedicati alla formazione e alla crescita personale come Manuale di psicologia e psicoterapia umanistica (Franco Angeli, 2006) e Coaching creativo (Franco Angeli, 2006), Generazione H(Piemme). Era sempre curiosa del lavoro dei colleghi al punto di avere assunto la direzione della casa editrice Curcio per la sezione psicologia. Era rimasta affascinata dal libro Turchese non meno di sette di Giuseppe Femia, suo giovane collega.

Una donna libera e stimata

Dichiaratamente di sinistra, la Parsi era molto stimata in tutti gli ambienti culturali, anche di centrodestra, per la sua apertura mentale e la sua libertà. Di recente aveva elogiato il governo per il decreto Caivano e non a caso, da Deborah Bergamini ad Armando Siri fino ad Alfredo Antoniozzi, unanime è stato il coro di cordoglio per la sua scomparsa.

Il cordoglio del governo

‘‘La scomparsa di Maria Rita Parsi mi addolora profondamente. La sua vita di impegno appassionato per il benessere dei bambini e dei ragazzi è stata un’autentica missione, i cui frutti non finiranno certo con la sua vita terrena ma continueranno ad essere di ispirazione per quanti, a cominciare dalle istituzioni, hanno a cuore il presente dei più piccoli e il futuro dell’Italia. Mancherà, non solo per il contributo importante che portava in seno all’organismo di contrasto del bullismo e del cyberbullismo che abbiamo istituito insieme al ministro Valditara, ma per la sensibilità e la competenza che metteva in ogni cosa”. Lo dichiara Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità. Cordoglio da parte di tutte le forze politiche.

“Devota a Padre Pio”

“I frati minori cappuccini di San Giovanni Rotondo sono vicini nel dolore e nella preghiera alla famiglia di Maria Rita Parsi, fervente e autentica devota di san Pio da Pietrelcina e sempre disponibile a testimoniare le meraviglie compiute dal Signore attraverso il suo Padre spirituale”. Lo si legge sulla pagina ufficiale Facebook del Convento Santuario Padre Pio da Pietrelcina in San Giovanni Rotondo