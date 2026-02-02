A sinistra perdono tutti: il sondaggio di Mentana è una botta per il campo largo

Lunedì nero

Pd, M5S e Avs arretrano, FdI continua a crescere e arriva al 31,3%. Il sondaggio di Swg per il Tg La7 ha ricompreso in parte anche i giorni successivi alle violenze di Torino

Lunedì nero per i partiti del campo largo: Pd, M5S e Avs perdono tutti consenso. Si allarga dunque ulteriormente la distanza da FdI che invece continua a crescere. A scattare la fotografia è il consueto sondaggio settimanale di Swg per il Tg La7 di Mentana, che è stato realizzato tra il 28 gennaio e oggi, 2 febbraio, dunque anche dopo le violenze avvenute a Torino in occasione della manifestazione per il centro sociale Askatasuna.

FdI continua a crescere. Pd, M5S e Avs tutti in calo

In particolare, FdI resta nettamente il primo partito, guadagnando un altro 0,1% che lo fa svettare al 31,3%, aumentando ulteriormente la distanza dal Pd che invece lo 0,1% lo perde. I dem scendono così al 22,5%. Stessa sorte per il M5S, che va al 12%. Resta stabile all’8,2% Forza Italia, mentre la Lega perde lo 0,3% e va al 7,7%, probabilmente risentendo delle fibrillazioni interne per il caso Vannacci. Tornando a sinistra, anche Avs fa un passo indietro dello 0,1%, scendendo al 6,5%. Più staccate Azione (3,1%), Italia Viva (2,2%), +Europa (1,4%) e Noi Moderati (1,1%).

Il sondaggio di Mentana è una botta per il campo largo

A conti fatti, dunque, se si andasse a votare oggi, in un ipotetico confronto tra le coalizioni, il centrodestra arriverebbe al 48,1%. Il centrosinistra – con Pd, M5S, Verdi e Sinistra, +Europa, Italia Viva e Avanti Psi – sarebbe al 44,3%. Fuori dai due blocchi, Azione (3,8%) e Partito Liberaldemocratico (1%).