Edicola SOSTIENICI

CERCA SUL SECOLO D'ITALIA

Zelensky incontra i consiglieri per la sicurezza europei: “Non siamo soli. Se Mosca blocca la diplomazia continueremo a difenderci”

Verso il 6 gennaio a Parigi

Zelensky incontra i consiglieri per la sicurezza europei: “Non siamo soli. Se Mosca blocca la diplomazia continueremo a difenderci”

Esteri - di Eugenio Battisti - 3 Gennaio 2026 alle 20:41

Spiragli di pace ma anche la volontà di non mollare se Mosca continuerà con il suo muro. Volodymyr Zelensky parla di una “nuova possibilità di porre a questa guerra”. Lo ha detto dopo l’incontro a Kiev con i consiglieri per la sicurezza nazionale degli Stati membri dei “volenterosi”. Via social ha reso noto la “nuova ondata” e ha ringraziato i partner europei. “Sul cammino diplomatico non siamo soli”.

Zelensky incontra i consiglieri per la sicurezza dei volenterosi: non siamo soli

L’incontro si è sviluppato in “tre panel che hanno coinvolto la squadra negoziale dell’Ucraina e 18 partecipanti provenienti da vari Paesi e istituzioni”, scrive il leader ucraino. Il presidente ucraino ha sottolineato che i lavori hanno riguardato principalmente le garanzie di sicurezza, la ricostruzione dell’Ucraina e “un quadro di riferimento di base per una pace reale”. “Durante il nostro incontro, abbiamo discusso tutte le bozze di documenti esistenti ed esaminato in dettaglio la sequenza dei passaggi. Il 5 gennaio si terrà una riunione dei capi di Stato maggiore, seguita da un incontro a livello di leader a Parigi il 6 gennaio”, prosegue Zelensky. “Dopo questi contatti, ci aspettiamo un proficuo incontro congiunto con i rappresentanti degli Stati Uniti”, aggiunge, ringraziando i Paesi partner e i rispettivi leader “per il costante sostegno al nostro Paese”.

“Se Mosca blocca la diplomazia, continueremo a difenderci”

Poi si è rivolto indirettamente al Cremlino. “Se la Russia blocca gli sforzi diplomatici per mettere fine alla guerra in Ucraina, l’Ucraina continuerà a difendersi. Se la Russia bloccherà tutto questo, se i nostri partner non costringeranno la Russia a fermare la guerra, ci sarà un’altra strada da percorrere: difenderci”. Il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale e difesa ucraino, oltre che capo negoziatore, Rustem Umerov, ha confermato l’avanzamento dei lavori. “Oggi a Kiev abbiamo trascorso un’intensa giornata di lavoro con i consiglieri per la sicurezza nazionale dei paesi europei, nonché con i rappresentanti dell’Unione Europea e della Nato”, ha scritto su X.

Piano di pace, il 90% è condiviso, restano dettagli in vista del 6 gennaio

All’incontro (per l’Italia c’era il consigliere diplomatico di Palazzo Chigi, Fabrizio Saggio) si è collegato anche l’inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff. “Questo ci ha permesso di coordinare in tempo reale gli approcci di Ucraina, Stati Uniti e partner europei”, ha scritto Umerov. Si è discusso delle “garanzie di sicurezza, degli elementi del piano di pace, della ripresa economica e delle questioni politico-militari. La maggior parte delle posizioni, il 90% del piano di pace, è già stata concordata e si continua a lavorare sui dettagli rimanenti”. “Di conseguenza – ha spiegato – abbiamo concordato di passare alla fase successiva. Preparare un incontro a livello di leader nazionali, che si terrà il 6 gennaio a Parigi. Il giorno precedente, il 5 gennaio, si terrà una riunione separata dei Capi di Stato Maggiore dei Paesi europei per garantire un ulteriore coordinamento con gli alleati nella dimensione della sicurezza. Stiamo lavorando con costanza, andando avanti”

 

Non ci sono commenti, inizia una discussione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

di Eugenio Battisti - 3 Gennaio 2026