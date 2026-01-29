Edicola SOSTIENICI

VI municipio, il Campidoglio ostacola gli sgomberi. Nicola Franco: “Dice no alle case popolari per difendere gli occupanti” (video)

Cronaca - di Sara De Vico - 29 Gennaio 2026 alle 15:51

Il Campidoglio a traino Pd non smentisce la sua vocazione a difesa delle occupazioni abusive, che piacciono tante ai compagni di Avs, Ilaria Salis in cima. L’ultima dimostrazione è arrivata oggi nel municipio VI Le Torri, l’unico ‘avamposto’ di centrodestra nella Capitale, guidato da Nicola Franco di Fratelli d’Italia. La notizia è presto data: il Comune si è opposto nuovamente allo sgombero di alcuni immobili dell’Ater nell’area di Villaggio Falcone.

VI municipio, Franco: il Comune si mette di traverso agli sgomberi

“Per l’ennesima volta, in questi quattro anni rimaniamo sbalorditi davanti all’ostruzionismo dell’Amministrazione Comunale di Roma”, si legge in un comunicato di Nicola Franco. ” Questa mattina, il Comitato per l’ordine e la sicurezza si è riunito insieme all’Ater, che a Villaggio Falcone e Torre Maura vorrebbe fare dei lavori per trasformare urbanisticamente alcuni immobili da commerciale a residenziale, in modo che finalmente la graduatoria per le case popolari possa scorrere. Purtroppo, gli immobili sono attualmente occupati dalla solita gente e non vogliono andar via”.

Una beffa. “L’Ater – spiega il presidente del municipio VI – ci chiede di poter effettuare uno sgombero in nome dell’igiene pubblica e della sicurezza. Come era stato fatto per via dell’Archeologia a Tor Bella Monaca, ma il Campidoglio si è messo in mezzo. Come Ilaria Salis, difende gli occupanti abusivi. Occupanti che, tra bombole del gas, scarichi nelle fognature assenti che finiscono direttamente nel garage e altri problemi, mettono gravemente a rischio la sicurezza e l’igiene pubblica. Come i lavori abusivi che hanno effettuato, intaccando pilastri e solai mettendo a rischio crolli le altre abitazioni”.

Gualtieri preferisce gli occupanti alla creazione di nuove case popolari

Per gli immobili di via dell’Archeologia a Tor Bella Monaca, invece,  il Campidoglio aveva avviato una procedura di sgombero, esattamente per motivi di igiene e sicurezza, senza alcun provvedimento del giudice ma con una semplice ordinanza del sindaco. “Il Campidoglio ora propone di fare una denuncia e attendere – continua Nicola Franco – l’Amministrazione capitolina dice no, in pratica, a nuove case popolari per tutelare gli occupanti abusivi. In questo modo, tuttavia, non si rende conto che si procura un danno erariale. Con questa operazione Ater potrebbe mettere a reddito degli immobili che ora sono occupati. E trarre profitto dove oggi c’è solo perdita economica. Ringrazio il prefetto Lamberto Giannini, il questore di Roma Roberto Massucci, i componenti del Comitato per l’ordine e la sicurezza e i comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza. Si sono resi pronti disponibili a mettere a disposizione la Forza pubblica per eseguire gli sgomberi, così come ringrazio Ater, che sta cercando di smuovere qualcosa, contrariamente all’Edilizia residenziale pubblica, che invece da anni resta inerte”.

 

 

