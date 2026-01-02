Vent’anni fa ci lasciava Nino Sospiri: a Pescara l’evento “Visioni vive” per ricordarne la figura e l’attualità del pensiero

Un protagonista della destra

Esattamente vent’anni fa, il 2 gennaio 2006, ci lasciava Nino Sospiri, storico esponente della destra abruzzese e nazionale, che fu, tra l’altro, sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti nei governi Berlusconi. In suo ricordo si terrà l’evento “Visioni Vive”, promosso su iniziativa del nipote Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, e dedicato alla memoria «di una delle figure più significative della storia politica abruzzese». L’appuntamento è per sabato 10 gennaio 2026, alle 17, al Teatro Circus di Pescara, e rappresenterà un momento di memoria e riflessione sull’impegno umano, politico e istituzionale di Nino Sospiri.

“Visioni vive” in ricordo di Nino Sospiri

«Nino Sospiri – ricorda Lorenzo Sospiri in una nota – è stato protagonista della vita pubblica pescarese e nazionale: più volte consigliere comunale di Pescara e presidente del Consiglio comunale, deputato della Repubblica per tre legislature e sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti nel governo Berlusconi II. La sua attività parlamentare si è distinta per una particolare attenzione ai temi ambientali, testimoniata dal ruolo di primo firmatario di notevoli proposte di legge dedicate alla tutela del territorio, alla qualità della vita e alla responsabilità verso le future generazioni».

Dall’ambiente alla responsabilità verso i giovani: un pensiero sempre rivolto al futuro

Alla commemorazione prenderanno parte autorevoli rappresentanti delle istituzioni e della politica nazionale, tra cui Ignazio La Russa, presidente del Senato; Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato; Luigi D’Eramo, sottosegretario di Stato al Masaf, ed Etelwardo Sigismondi, senatore.

«La loro presenza – viene aggiunto – richiama la stagione politica che accompagnò il passaggio dal Movimento sociale italiano ad Alleanza nazionale, di cui Nino Sospiri fu protagonista, un percorso condiviso con La Russa e Gasparri e oggi proiettato nella dimensione generazionale rappresentata da Sigismondi e D’Eramo, a testimonianza della continuità di valori e visione politica». A conclusione della serata è previsto il concerto “Le Canzoni di Nino”.