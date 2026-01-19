Tutte le intese siglate tra Italia e Corea del Sud su commercio, semiconduttori, cultura e piano Mattei

La missione della Meloni

Italia e Corea del Sud rafforzano la loro partnership e rilanciano la cooperazione bilaterale su economia, sicurezza, tecnologia e grandi sfide globali. E’ quanto si legge Dichiarazione congiunta adottata al termine dell’incontro a Seul tra il presidente della Repubblica di Corea Lee Jae-Myung e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Nel documento, i due leader esprimono la volontà di “rafforzare ulteriormente la cooperazione in corso, sia a livello bilaterale sia nei fori multilaterali, al fine di contribuire in modo proattivo al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e di affrontare le sfide globali”. Sul piano politico, Italia e Corea concordano di dare nuovo impulso al Dialogo Strategico, che viene indicato come “la piattaforma principale per lo scambio di vedute e l’individuazione di sinergie sui principali sviluppi regionali e globali”. In questo quadro, viene annunciata la decisione di convocare “al più presto la prossima sessione del Dialogo Strategico” e di elaborare un nuovo Piano d’Azione bilaterale per il periodo 2026-2030.

Italia e Corea del Sud, intese su tecnologia, cultura e industria

Ampio spazio è dedicato alla cooperazione economica e industriale, con particolare attenzione ai settori tecnologici avanzati. I due leader sottolineano “l’importanza di rafforzare la cooperazione industriale in settori chiave quali l’intelligenza artificiale, l’aerospazio, i semiconduttori e le materie prime critiche”, evidenziando la necessità di promuovere partenariati tra istituzioni pubbliche e imprese private. In questo contesto, viene ribadita la volontà di “continuare ad ampliare la cooperazione del settore privato nel campo dei semiconduttori attraverso la conclusione di un Memorandum d’Intesa sulla cooperazione in tale settore”.

Particolare rilievo assume anche il tema della sicurezza delle catene di approvvigionamento. Italia e Corea concordano sull’esigenza di “intensificare gli sforzi congiunti per sviluppare catene di approvvigionamento resilienti e affidabili per i minerali critici”, sia a livello bilaterale sia nell’ambito di iniziative multilaterali come la Minerals Security Partnership, attualmente presieduta da Seoul. Sul fronte internazionale, i due Paesi ribadiscono il comune impegno per “un Indo-Pacifico pacifico e prospero” e condividono la volontà di “collaborare strettamente per promuovere la stabilità nella regione”. Nella Dichiarazione viene inoltre riaffermato l’impegno per “la completa denuclearizzazione e una pace e una stabilità durature nella Penisola Coreana”.

La cooperazione si estende anche a scienza, ricerca e istruzione superiore. I due leader esprimono l’intenzione di “promuovere ulteriormente progetti di ricerca congiunti, scambi accademici e di ricercatori e la cooperazione tra le rispettive istituzioni scientifiche”, valorizzando l’avvio di progetti comuni in settori come le scienze quantistiche, i materiali avanzati, l’intelligenza artificiale applicata al patrimonio culturale e l’aerospazio.

Infine, Italia e Corea riconoscono il valore strategico della diplomazia culturale e degli scambi tra le persone. Nel documento si sottolinea l’importanza di “approfondire la cooperazione culturale” e di rafforzare la tutela del patrimonio culturale “quale strumento prezioso per favorire la comprensione reciproca tra i due Paesi”, nonché di promuovere la cooperazione sportiva anche in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 20.