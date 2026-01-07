Trump avvisa l’Ue: “Senza di noi Cina e Russia avrebbero zero paura della Nato. E l’Ucraina sarebbe sotto Mosca”

L'avvertimento su Truth

All’indomani dell’incontro di Parigi sul dossier Ucraina e non solo, dopo la fumata bianca incassata da Volodymir Zelensky, Donald Trump torna all’attacco dalla sua piattaforma Truth. All’indirizzo di Kiev, della Ue e del mondo il presidente Usa manda un messaggio chiaro. Così come chiaro è stato il messaggio inviato alla Casa Bianca dai leader europei sulla Groenlandia. Nessuna rottura con gli Usa. Mano tesa alla Nato sulla necessità di garantire la sicurezza in quella zona. Ma anche rispetto della sovranità del territorio, “la Groenlandia appartiene al suo popolo”.

Trump: senza di me la Russia avrebbe tutta l’Ucraina

Trump torna a sottolineare il suo ruolo di dominus nel possibile cessate il fuoco tra Mosca e Kiev. “Senza il mio coinvolgimento, la Russia avrebbe tutta l’Ucraina in questo momento”. Senza il piano Usa- questo il senso – l’Ucraina non avrebbe avuto scampo. E ancora. “Ricordate, inoltre, che io da solo ho messo fine a otto guerre e la Norvegia, membro della Nato, scioccamente ha scelto di non darmi il Premio Nobel per la Pace – ha aggiunto Trump – Ma questo non importa. Ciò che conta è che ho salvato milioni di vite”.

Senza gli Usa, Russia e Cina hanno zero paura della Nato

Non è meno tenero con l’ipotesi di un’Alleanza atlantica senza gli Usa. “Saremo sempre al fianco della Nato, anche se la Nato non dovesse esserci per noi. Gli Stati Uniti sono l’unica nazione che Cina e Russia temono e rispettano”. Sul suo social Trump ha sottolineato di “dubitare” dell’aiuto della Nato, in caso di bisogno. E ancora: “La Russia e la Cina hanno zero paura di una Nato senza gli Stati Uniti e dubito che l’Alleanza ci sarebbe per noi se ne avessimo davvero bisogno”. Sempre in un post su Truth Social ha sottolineato che he “l’unica nazione che Cina e Russia temono e rispettano sono gli Stati Uniti” così come lui li ha “ricostruiti”. A tutti quelli che il tycoon definisce come i “grandi fan della Nato” ricorda polemicamente che la spesa degli Stati membri per la difesa “era al 2% del pil. E la maggior parte non pagava finché non sono arrivato io”. Secondo Trump, gli Usa stavano pagando “scioccamente” al posto degli altri membri dell’Alleanza Atlantica. Ma nel momento in cui ha chiesto agli alleati di aumentare la spesa al 5% del pil, tutti hanno pagato “immediatamente”, anche se “dicevano che non si poteva fare”.