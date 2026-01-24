Trovati impiccati i genitori di Claudio Carlomagno, l’assassino di Federica Torzullo. Scoperta una lettera

Il femminicidio di Anguillara

Sono stati trovati morti impiccati i genitori di Claudio Carlomagno, l’uomo arrestato per l’omicidio della moglie Federica Torzullo ad Angullara (Roma). Secondo quanto si apprende, i corpi dei due coniugi sono stati trovati nella loro abitazione. Sul posto i Carabinieri. Al momento si ipotizza un suicidio. La madre dell’uomo, Maria Messenio, si era dimessa dalla carica di assessora alla Sicurezza del comune di Anguillara. Sia la donna che il padre, Pasquale Carlomagno, sarebbero stati trovati impiccati e si ipotizza, dunque, un suicidio. Non si sa se la motivazione possa essere la vergogna per quanto fatto dal figlio o un eventuale ruolo avuto nel femminicidio. Nel corso delle indagini era emerso che il padre del killer, Pasquale Carlomagno, si trovasse nei pressi della villetta della coppia all’alba del 9 gennaio, quando il figlio Claudio ripuliva la scena del crimine, ma non risultava indagato.

E’ stata la zia di Claudio Carlomagno a dare l’allarme dopo che non riusciva a contattare i genitori del reo confesso per il femminicidio di Federico Torzullo. La donna si è rivolta ai carabinieri che andati sul posto hanno trovato i due impiccati. I genitori di Claudio Carlomagno avrebbero lasciato una lettera indirizzata al loro altro figlio, Davide Carlomagno, in cui avrebbero dato la spiegazione del loro gesto prima di suicidarsi.

“Sono sconvolto, erano bravissime persone”, è il commento a caldo all’Adnkronos dell’avvocato Andrea Miroli, difensore di Claudio Carlomagno, appresa la notizia del probabile suicidio dei genitori del suo assistito, trovati impiccati in casa.