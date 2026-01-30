Su TikTok esplode la gioia dei ragazzi per le materie della Maturità: Valditara superstar (video)

Le reazioni sui social

Balletti, salti, ole e urla entusiaste: le scelte del ministero incontrano il favore dei ragazzi. Lo conferma anche un sondaggio di Skuola.net: 2 studenti su 3 sono soddisfatti

È assai probabile che nessun ministro dell’Istruzione sia stato chiamato così, e sì che di appellativi fantasiosi i responsabili di viale Trastevere nei decenni se ne sono conquistati. «Absolute king» ha l’aria però di essere un inedito. Il titolo è stato assegnato a Giuseppe Valditara da due studentesse su TikTok, dopo aver appreso le materie scelte dal ministero per la maturità. In quello che sembra essere un bagno di scuola improvvisano un balletto con quella scritta – «Valditara absolute king» – in sovraimpressione. Tutto sommato, hanno avuto una reazione anche piuttosto sobria.

Su TikTok esplode la gioia dei ragazzi per le materie della Maturità

Nei video che hanno preso a girare subito dopo la divulgazione delle scelte per ogni indirizzo ci sono scene di felicità ben meno contenuta. C’è chi urla, chi salta al pari di un canguro, chi si butta a terra, intere classi che fanno la ola o improvvisano qualcosa a metà tra un rave e una danza rituale. In un video si sente una voce fuori campo che dice «stanno carichi a molla». Espressione perfettamente centrata, posto che, per come si mettono a saltare davanti alla Lim, i ragazzi sembra che abbiamo le molle sotto i piedi. Per le colonne sonore si spazia da Think about the way di Ice Mc, alla versione remixata di Vem Dancar Kuduro di Lucenzo, da Freedom di O. Viatori all’Inno alla Gioia di Beethoven. A spanne, però, la più gettonata resta Notte prima degli esami di Antonello Venditti.

Valditara superstar dei social: «Absolute king»

Le due studentesse del balletto iniziale, invece, rischiano di rimanere imbattute sul commento, sebbene anche «cosa ha deciso di hittare Valditara oggi», «War is over» e «Baciati da Dio» si difendano piuttosto bene.

Il sondaggio di Skuola.net. 2 studenti su 3 soddisfatti

La rapida panoramica sul social più amato dai ragazzi trova conferma in un sondaggio realizzato a caldo da Skuola.net, dal quale emerge che 2 maturandi su 3 sono soddisfatti delle scelte ministeriali.

Più nel dettaglio, il 37% si dice «molto soddisfatto» e un altro 27% «abbastanza soddisfatto». Il terzo degli studenti restante poi si articola in “poco soddisfatto” (16%) e “per niente soddisfatto” (20%). Uno zoccolo duro di scontenti, che a sua volta si sta facendo sentire sui social, ma «al di là del comprensibile psicodramma degli studenti del Classico, alle prese con Matematica all’orale, affidata per fortuna ad un commissario interno, tutto sommato le scelte di Valditara si confermano, come negli anni passati, all’insegna del buon senso», ha commentato il direttore di Skuola.net Daniele Grassucci.

Grassucci: «Le scelte di Valditara si confermano all’insegna del buon senso»

«Nessuna doppia materia in seconda prova, regole (non scritte) di alternanza rispettate, materie caratterizzanti a comporre la rosa delle quattro su cui verterà l’orale, due delle quali sono proprio quelle degli scritti», ha spiegato ancora Grassucci, ricordando che prima della riforma Valditara tutte le materie oggetto dell’ultimo anno di studi erano oggetto della prova orale, fatte salve quelle che non riuscivano ad essere coperte con sei membri di commissione. «Ora, invece, gli studenti hanno quattro mesi per focalizzarsi sulle quattro materie della Maturità, senza comunque trascurare le altre: per essere ammessi serviranno sufficienze in tutte le discipline, condotta inclusa», ha concluso il direttore di Skuola.net.

https://www.tiktok.com/@_martina_franco/video/7601143127579102486?q=maturit%C3%A0%202026&t=1769789749767