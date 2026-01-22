Stop dell’Europarlamento al Mercosur, Fidanza garantisce: “Non ci saranno conseguenze per la maggioranza”

Le tutele per l'Italia

«Il governo, con la presidente Meloni e il ministro Lollobrigida in testa, ha fatto una battaglia serrata e ha ottenuto importanti salvaguardie per l’agricoltura, fino alla sospensione dell’accordo in caso di perturbazioni di mercato del 5% anche in un solo Paese». Queste le parole del capogruppo di FdI all’Europarlamento, Carlo Fidanza, intervistato dal Corriere della sera sul rinvio del Mercosur.

Alle tutele ottenute dall’Italia sull’accordo, si aggiunge «un fondo da 6,3 miliardi per aiutare eventuali settori colpiti, l’aumento dei controlli sia in loco che alle nostre frontiere, il ripristino dei fondi agricoli 2028-34 con 1 miliardo in più per l’Italia, un nuovo regolamento che vieterà l’importazione di prodotti trattati con pesticidi vietati in Ue, la sospensione dei dazi sui fertilizzanti». Ma l’impegno non finisce qui, perché tra le custodie ottenute dal governo c’è anche «la tutela per 57 Dop e Igp italiane, il numero più alto mai protetto in un accordo di libero scambio, nonché l’impatto positivo su vini e formaggi e su tutta l’industria. Un lavoro importante, utile all’Italia, di cui tutta la maggioranza può essere orgogliosa».

Mercosur, Fidanza: «Von der Leyen ha commesso errori, ma la maggioranza confermerà la fiducia»

Come ha spiegato l’eurodeputato di FdI, rispondendo alla domanda sulla presunta bocciatura della commissaria Ue, «oggi la cosiddetta maggioranza Ursula (Popolari, socialisti e liberali, ndr ) le confermerà la fiducia» e quindi « formalmente il problema non esiste». Dal punto di vista politico, invece «questa è una legislatura travagliata perché di passaggio, con la sinistra che cerca di esercitare un potere di condizionamento senza avere più i voti per farlo. La prossima vedrà una chiara maggioranza di centrodestra e i pianeti si allineeranno».

Nonostante tutto, «sicuramente von der Leyen ha commesso alcuni errori di impostazione politica: accelerare sul Mercosur, che nella versione originaria abbiamo criticato perché non tutelava abbastanza i nostri agricoltori, e di lì a poco proporre di tagliare i fondi della Pac, spingere per l’adesione all’Ue di una grande nazione agricola come l’Ucraina senza nel contempo semplificare la vita agli agricoltori e sostenerne la competitività, ha creato una sorta di tempesta perfetta per il mondo agricolo che ha identificato nel Mercosur il simbolo del male. È toccato al governo Meloni provare a rimediare con il consueto pragmatismo, tutelando gli agricoltori con più risorse e più reciprocità».

Sul Mercosur «ogni Paese ha visto i suoi parlamentari dividersi, tranne la Francia»

Quando l’intervistatore del Corriere ha insistito che, dopo il no della Lega la maggioranza italiana si è spaccata sul Mercosur, Carlo Fidanza ha fatto notare che «ogni Paese, forse con l’esclusione della Francia, ha visto i suoi europarlamentari dividersi ed è fisiologico sia così». E ancora: «Non è questo che stupisce ma il fatto di vedere in piazza con gli agricoltori estrema sinistra e Cinque Stelle che in questi anni si sono resi responsabili di un vero accanimento contro di loro in nome delle follie green. Oggi per motivi strumentali scoprono che gli agricoltori non sono più i pericolosi inquinatori dell’ambiente che hanno vessato in ogni modo».

Sulla possibilità che il Mercosur venga applicato in via provvisoria in attesa della Corte di Giustizia, l’europarlamentare di FdI ha spiegato che «la Commissione potrebbe già farlo, ma è probabile voglia condividere questa decisione con il Consiglio. Ricordo che il Ceta, l’accordo di libero scambio con il Canada, è in vigore da sette anni in via provvisoria e dopo le iniziali resistenze tutti hanno dovuto prendere atto dei risultati positivi. Piuttosto dovremo evitare falli di reazione che mettano in discussione gli ottimi risultati ottenuti dal nostro governo su bilancio e rispetto degli standard».

In conclusione, «rinunciare a un accordo ora vuol dire continuare a subire importazioni senza regole né controlli, esportazioni con dazi alti e favorire un accordo Usa-Mercosur. In questa fase invece bisogna aprire nuovi mercati, ma va fatto sempre con equilibrio tenendo insieme gli interessi dei diversi settori».