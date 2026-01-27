«Spreco vergognoso»: il cibo del centro per migranti di Pontassieve buttato per strada

La denuncia di FdI

Cinquanta monoporzioni di cibo intatte sono state trovate nei pressi del Centro di accoglienza straordinaria per migranti di Montebonello, nel comune di Pontassieve, in provincia di Firenze. Uno spreco rispetto al quale FdI chiede chiarezza, tanto da parte della società che gestisce il centro quanto da parte delle istituzioni. Un’interrogazione è stata annunciata dal consigliere regionale di FdI, Matteo Zoppini.

Il cibo del centro per migranti di Pontassieve buttato nei campi

«Gettare decine di pasti freschi e confezionati è eticamente vergognoso, oltre che uno spreco di denaro», ha commentato Zoppini sui propri social, sottolineando che «quanto accaduto al Cas di Montebonello, a Pontassieve, nei giorni scorsi non può passare sotto traccia». «Se questa è l’accoglienza diffusa tanto incensata dalla Regione abbiamo evidentemente un problema», ha commentato l’esponente di FdI.

FdI: «Spreco vergognoso, serve chiarezza»

In particolare, le monoporzioni ritrovate intatte e perfettamente commestibili erano 14 primi piatti con vari condimenti, a base di carne o tonno, 32 monoporzioni di merluzzo con relativo contorno, quattro di carne, anch’esse accompagnate da una verdura. «Il centro, che può ospitare da 50 a 100 migranti, è stato aperto pochi mesi fa e costa oltre centomila euro al mese: 724mila euro complessivi fino a metà aprile prossimo», ha spiegato ancora Zoppino. «Una parte di quei soldi – ha commentato – è stata gettata» assieme ai pasti, «porzioni intatte che avrebbero potuto e dovuto essere destinate a chi ne ha bisogno». «Vogliamo sperare che non sia stata la società che gestisce il centro a gettare i pasti, ma in ogni caso è opportuno che chiarisca. Così come il comune di Pontassieve, giustamente sollecitato dai consiglieri comunali di FdI«, ha concluso Zoppini.

Un caso che suscita indignazione

La vicenda ha suscitato una comprensibile indignazione. «Gli anziani che vanno ai cassonetti per cercarlo il cibo!? Agli immigrati tutto servito a un povero disgraziato che ha anche lavorato per percepire una misera pensione no! Vergogna della vergogna!!!», si legge in uno dei commenti al post di Zoppini. «Famiglie di italiani che non arrivano a fine mese e non sprecano neanche una briciola. Che tristezza tutto questo», è un’altra delle considerazioni sotto il post di Zoppini, dove il commento «vergogna» va per la maggiore.