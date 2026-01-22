Spalletti furioso e vincente: prima litiga con un tifoso, poi prende a schiaffi Openda (video)

Juve-Benfica incandescente

La tensione si taglia con il coltello in casa Juventus. Nonostante la vittoria in Champions League contro il Benfica, battuto all’Allianz Stadium 2-0, Luciano Spalletti si è reso protagonista di una lite piuttosto accesa con un tifoso, prima di mollare un ceffone a Openda. È accaduto tutto nel primo tempo della sfida contro i portoghesi di José Mourinho, in una partita più difficile di quanto dimostri il risultato finale.

Spalletti show in Juventus-Benfica: litiga con un tifoso e ricorda i “vecchi tempi”

Fino al gol di Thuram, che ha sbloccato la gara, la Juventus è stata protagonista di una partita sottotono, subendo il pressing e l’aggressività degli avversari senza riuscire a trovare dell occasioni da goal. Lo Stadium di Torino si è fatto sentire, con i tifosi bianconeri che hanno iniziato a innervosirsi, mentre qualcuno se l’è presa proprio con Spalletti. L’allenatore bianconero è stato infatti ‘rimproverato’ da un tifoso seduto dietro la sua panchina. «La prossima volta stai a casa», gli ha urlato il mister visibilmente scocciato, prima di liquidarlo con un sonoro «ma vai a f***o». La scena ha ricordato quanto accaduto contro il Cagliari in Serie A, quando Spalletti si era scontrato a muso duro con un altro sostenitore della Juve, che lo insultava dicendogli. All’epoca l’ex ct della nazionale è stat più pacato, rispondendogli per le rime ma senza parolacce: «Cosa vuoi?».

Lo schiaffone a Openda viene ripreso dalle telecamere e diventa virale in rete

Ma lo Spalletti show è tutt’altro che terminato. Al 70′, il tecnico bianconero ha richiamato Openda per farlo entrare in campo, ma nel corso delle indicazioni tattiche l’attaccante francese sembra distratto e così l’allenatore gli ha rifilato un ceffone sulla guancia, urlandogli nell’orecchio: “Ti devi svegliare, capito?”. La scena, ovviamente, è stata ripresa dalle telecamere, con il video che è diventato inevitabilmente virale su X.