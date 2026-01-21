Edicola SOSTIENICI

Si traveste da volpe e blocca il traffico per ballare: la polizia lo placca e lo arresta. Protesta folle negli Usa (video)

Esteri - di Giulio Benarmato - 21 Gennaio 2026 alle 19:14

Le follie dei contestatori anti-trumpiani non finiscono mai. Un manifestante con la maschera di una volpe è stato placcato e arrestato dalla Polizia mentre bloccava il traffico. Il manifestante si stava filmando in mezzo alla strada principale fuori dal Whipple Federal Building a St. Paul, in Minnesota, mentre faceva un balletto imbarazzante. Dopo poco tempo sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno placcato e arrestato il pasdaran del blocco stradale. Al momento non è noto il nome del manifestante che è finito in manette. Non si tratta di un episodio sporadico e né di un’isteria collettiva: come ha ricordato il New York post, l’episodio che ha coinvolto la “volpe danzante” si innesta nel clima di proteste che è esploso dopo l’uccisione di Renee Good da parte di un agente dell’ICE.

Il contestatore travestito da volpe è stato immobilizzato dagli agenti, mentre lì vicino sostava un’altra protesta. Qualcuno sventolava la bandiera americana al contrario, come provocazione e mancanza di rispetto verso il Paese in cui è nato: una critica di pessimo gusto al patriottismo, che dovrebbe prevalere al di là delle idee politiche. Un altro manifestante vestito da clown trascinava un carretto che conteneva i volti di carta degli esponenti dell’amministrazione Trump, tra cui il presidente, tutti con il naso rosso. Il pagliaccio portava con sé anche un cartello con su scritto: «Se assumi un clown, ti aspetta il circo». Forse non ha ancora capito che The Donald, non è stato assunto, ma scelto dal popolo americano dopo il tragicomico governo presieduto dal democratico Joe Biden.

 

