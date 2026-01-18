Si è rischiata una “Crans Montana” italiana: soffitto a fuoco in un locale di Crema. “Piper” chiuso a Roma

Il rischio di un incidente come quello di capodanno a Crans Montana viene preso sul serio dalle autorità italiane. Due discoteche sono state chiuse a Cremona e a Crema nell’ambito dei controlli, lo scorso fine settimana. Il questore di Cremona ha adottato due provvedimenti ex art.100 tulps sospendendo le licenze delle discoteche ”Juliette” di Cremona per 15 giorni e ”Moma Club” di Crema per 8 giorni, a seguito di ripetuti episodi violenti registrati dagli equipaggi della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri sia all’interno dei locali che all’esterno. Tra gli episodi più rilevanti, per quanto riguarda il ”Juliette”, quello verificatosi, da ultimo, lo scorso 6 gennaio, quando nel corso di una lite tra giovani avventori del locale, uno è stato ferito con un taglierino al collo e, solo per un caso fortuito, ha riportato lesioni non gravi, venendo trasportato in ospedale. Per quanto riguarda il ”Moma Club”, le forze dell’ordine hanno ricostruito un incendio che ricorda molto quello di Crans Montana, con il rogo di alcuni addobbi posizionati sul soffitto del locale a causa delle fiamme scaturite da alcune fontane pirotecniche istallate sulle bottiglie, con pericolo di propagazione. In entrambi i locali sono state accertate diverse violazioni ed inottemperanze alla normativa di sicurezza e la somministrazione di bevande alcoliche sia a maggiorenni che a minori. La notifica dei due provvedimenti di sospensione delle licenze è culminata con dei controlli disposti dal questore di Cremona, d’intesa con il Prefetto, effettuati nelle serate del 16 gennaio al ”Juliette” e del 17 gennaio al ”Moma Club” e che hanno visto coinvolti, oltre alla Polizia di Stato (Polizia Amministrativa, Squadra Mobile e Nucleo Prevenzione Crimine), anche equipaggi e personale dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale, dell’Ispettorato del Lavoro e Ats Valpadana

L’allarme in Italia dopo la strage di Crans Montana: misure a Crema e Cremona