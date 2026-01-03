Sconti nella calza della Befana: i saldi invernali prendono il via in tutta Italia

Da oggi e fino al 3 marzo

Secondo l'indagine della Confcommercio gli articoli più desiderati saranno i capi di abbigliamento e le scarpe. Pronti ad acquistare 'quello di cui hanno bisogno' sei italiani su dieci

Le festività natalizie non sono ancora finite e all’Epifania mancano ancora diversi giorni ma chi ha scelto di demandare alla Befana il compito di consegnare i regali, potrà sicuramente contare sui saldi invernali che prendono il via oggi ufficialmente in tutta Italia. Gli sconti andranno avanti fino al prossimo 3 marzo

I prezzi scontati fanno gola a 6 italiani su 10

Secondo l’indagine realizzata dalla Confcommercio, in collaborazione con Format Research, con l’avvio dei saldi quasi 6 italiani su 10 si dichiarano pronti ad acquistare a prezzi scontati. Un appuntamento che è atteso dal 47,3% degli acquirenti per comprare articoli desiderati da tempo. Al primo posto fra i desideri ci sono capi d’abbigliamento (90,9% con un calo del 3% rispetto all’anno scorso) e calzature (80,1%, in crescita del 4,1%), poi accessori (41%, +2,9%) e articoli sportivi (40%, +4,2%). Circa 7 consumatori su 10 acquisteranno sia sul canale fisico che digitale, mentre meno di 1 su 10 lo farà solo online.

Oltre la metà dei cittadini acquisterà quello di cui ha bisogno

Nell’indagine condotta tra i mesi di novembre e dicembre scorsi e concentrata sui comportamenti d’acquisto dei consumatori e sulle dinamiche del settore retail nei saldi invernali 2026, il 53,3% degli acquirenti comprerà esclusivamente quello di cui ha bisogno, mentre il 19,3% dichiara di preferire la qualità al prezzo. Il 18,9% invece baserà la scelta sul prezzo, indica l’indagine.

I capi invernali i più ricercati

Il cambiamento climatico condiziona gli acquisti di oltre la metà dei consumatori e di questi il 18,9% ha rinviato l’acquisto di capi pesanti, mentre il 21,5% sceglie di comprare un abbigliamento più leggero per via di inverni meno rigidi. Un dato confermato anche dall’80% delle imprese che evidenziano un ritardo nell’inizio della domanda di abbigliamento invernale.

Sconti in media dal 30% al 56,6%

In linea con lo scorso anno, secondo l’indagine, le aspettative delle imprese sul numero di clienti che entrerà in negozio. Il 65% degli imprenditori proporrà sconti fino al 30% e il 56,6% prevede che il proprio negozio sarà visitato da nuovi clienti. Per otto imprese su dieci i saldi invernali incideranno fino al 20% sulle vendite annuali complessive. Il 38% degli imprenditori segnala una riduzione dei ricavi nel 2025 rispetto all’anno precedente.