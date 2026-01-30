Saviano è disperato e lancia un allarme da ridere: “Chi vota sì al referendum fa gioire la mafia”

Tra il serio e il faceto

Nel giorno dell’inaugurazione dell’Anno giudiziario, Roberto Saviano esce dal cono d’ombra mediatico nel quale, sui malgrado, sembra essere precipitato, e si scaglia contro la riforma della giustizia invitando a votare “No”. Nessuno glielo aveva chiesto, allora ha pensato di utilizzare una pagina di “Repubblica” per lanciare un allarme così surreale da sembrare davvero pretestuoso: “Votare Sì al referendum sulla separazione delle carriere finisce per aiutare le mafie”, dice Saviano, ipotizzando che i mafiosi e i suoi gomorroidi siano lì a fare propaganda per il Sì al referendum in attesa di festeggiare con un vassoio di cannoli siciliani.

Saviano tuona contro il referendum sulla giustizia