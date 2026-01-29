Sanremo, Achille Lauro condurrà la seconda serata. Cantare? “Non lo so, comanda Carlo…”

L'annuncio al Tg1

“Tornare a Sanremo è sempre una grande emozione. Poi con Carlo, con lo splendido Sanremo che abbiamo fatto l’anno scorso, con ‘Incoscienti giovani’. Non potevo chiedere di meglio”. Così Achille Lauro in collegamento al Tg1 ha commentando la partecipazione come co-conduttore alla seconda serata del Festival di Sanremo 2026. Alla domanda su una possibile esibizione canora, l’artista rimette la decisione al direttore artistico: “Comanda Carlo. Io sono solamente un umile co-conduttore in questo caso. Vedremo”, scherza.

Achille Lauro torna a Sanremo come co-conduttore della seconda serata

Un’ipotesi che lo stesso Carlo Conti non esclude. “Vedremo se c’è tempo, ma sicuramente farà il co-conduttore per tutta la sera”, ha detto aggiungendo che l’artista romano saprà farlo “dall’alto della sua arte, con grande leggerezza e grande intelligenza”. Il direttore artistico ha poi voluto ringraziare Lauro per aver accettato nonostante i fitti impegni: “Ha detto ‘sì’ rubando del tempo al suo grande tour che sta preparando, con i suoi sold-out negli stadi”. Ansia da prestazione? Lauro si è detto “molto tranquillo”, mostrando pieno affidamento nel padrone di casa: “Carlo è un maestro, quindi mi metto sicuramente un passo indietro”.

L’annuncio di Carlo Conte: saprà farlo dall’alto della sua arte

A ufficializzare il nome del cantante è stato il direttore artistico e conduttore del Festival sanremese. Achille Lauro affiancherà quindi Conti e Laura Pausini sul palco del Teatro Ariston nella serata del 25 febbraio. Si completa così un altro tassello del cast di conduzione della 76esima edizione della kermesse (24 – 28 febbraio), che vede Pausini nel ruolo di co-conduttrice per tutte e cinque le serate.