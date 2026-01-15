Prorogati gli aiuti a Kiev, Crosetto: “Retrocedere è prolungare la guerra. C’è un’emergenza uguale a Gaza, Mosca non si è fermata mai”

“Sostenere l’Ucraina non significa voler prolungare il conflitto, significa evitare che la fine dell’ostilità si trasformi in una pace apparente e fragile, costruita sull’ingiustizia e destinata a spezzarsi nuovamente. Interrompere oggi il sostegno, l’aiuto all’Ucraina significherebbe rinunciare alla pace prima di averla costruita”. È il fulcro dell’informativa del ministro Guido Crosetto alla Camera sugli aiuti a Kiev. Al termine del lungo intervento l’aula di Montecitorio ha dato il via libera alla risoluzione unitaria della maggioranza, sulle comunicazioni del ministro in materia di proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari. L’assemblea ha respinto le sei risoluzioni presentate, ancora una volta, in ordine sparso dalle opposizioni: dal Pd, da M5S, da Avs, +Europa e Iv.