Prende il via il terzo forum internazionale del turismo. Santanchè: nuovo record di crescita grazie ai piccoli Comuni

Oggi e domani a Milano

Al Pala Ghiaccio apre l'evento organizzato dal MITur in collaborazione con Enit. Nella prima giornata il ministro ha raccontato l'azione del governo per il settore attraverso i dati: oltre 480 milioni di presenze nell'ultimo anno, in aumento di oltre il 3% rispetto al 2024

Ha preso il via al Palazzo del Ghiaccio di Milano la terza edizione del Forum Internazionale del turismo, organizzata dal ministero guidato da Daniela Santanchè, in collaborazione con Enit s.p.a. Ad aprire l’evento, che andrà avanti fino a domani, è stata il Ministro Santanchè che ha raccontato attraverso i numeri il lavoro del governo per il settore. “I dati sugli arrivi turistici del 2025 diramati dal Viminale certificano la crescita del turismo italiano, che tocca un nuovo record totalizzando – come già annunciato dai dati MiTur – oltre 480 milioni di presenze, in aumento di oltre il 3% rispetto al 2024″ ha detto Daniela Santanchè.

Contribuito rilevante arriva dal territorio

“E, nel quadro della crescita complessiva dell’industria turistica italiana, un contributo rilevante arriva dai piccoli Comuni, che lo scorso anno sono cresciuti del +6,85% nelle presenze e del +7,86% negli arrivi sul 2024, contribuendo a circa il 20% dei pernottamenti complessivi. Un risultato particolarmente rilevante nell’ottica della destagionalizzazione e della diversificazione dell’offerta, anche grazie alla strategia del Ministero del Turismo. Tanto che il Fondo da 34 milioni di euro dedicato ai piccoli Comuni ha generato un impatto economico stimato di oltre 98 milioni di euro, con un moltiplicatore pari a 3,07 per ogni euro pubblico investito” ha spiegato la responsabile del Turismo del governo Meloni.

Piccoli comuni intercettano la domanda fuori stagione

Dai dati emerge che in particolare, la crescita più intensa delle realtà minori si concentra nei mesi di spalla: ad esempio, aprile registra un aumento delle presenze superiore al +26%, segno che i piccoli Comuni dimostrano una maggiore capacità di intercettare domanda fuori stagione, diventando di fatto sia motore di sviluppo dei contesti regionali meno consolidati, sia uno degli strumenti più efficaci per sostenere la destagionalizzazione a livello nazionale, svolgendo una funzione di ridistribuzione e alleggerimento nei contesti già affermati.

Dal Ministero stanziati 34 milioni

“Per quanto concerne lo stanziamento del Dicastero, dei 34 milioni di euro totali, ad oggi ne sono stati impegnati 31,9 a favore di 27 progetti presentati da altrettanti Comuni capofila, ai quali si affiancano 69 Comuni aggregati (circa 9 per progetto). Da qui, la capacità dell’intervento di creare vere e proprie reti partenariali ampie e multisettoriali, agendo contemporaneamente su dimensioni fisiche (infrastrutture e spazi), sociali (accesso e inclusione), organizzative (reti e governance) ed economiche (servizi e filiere)” spiegano dal MiTur.

Fondo contro l’undertourism

Il Fondo si pone in linea con la strategia di contrasto all’undertourism portata avanti dal Dicastero, attraverso la triplice azione su redistribuzione spaziale dei flussi, destagionalizzazione e diversificazione territoriale e tematica. “Il futuro del turismo in Italia, quindi, non dipende dall’aumento dei numeri in senso assoluto, ma dalla capacità di gestire intensità, tempi e spazi del fenomeno turistico, valorizzando i territori meno frequentati” fanno sapere dal Mitur.