Predicatore cristiano aggredito in strada, uno skater gli lancia la tavoletta addosso. Il video è virale

Punizione divina?

Le vie del Signore sono infinite, così come le lezioni che la vita può dare a chi sceglie di non rispettare il suo prossimo. Basti pensare all’ultimo episodio di Seattle, dove un odiatore anticristiano ha ricevuto il benservito dopo aver infastidito un predicatore. L’uomo si era avvicinato al fedele iniziando a bestemmiare e affermando che Gesù Cristo non lo avrebbe fermato. Pessimo tempismo e scelta di parole, visto che poco dopo è sbucato un ragazzo con lo skateboard che gli ha tirato la tavola in faccia. L’aggressore è rimasto immobile mentre il giovane pattinatore gli urlava contro: «Stai zitto e pensa ai fatti tuoi. Lui ti ha chiesto diverse volte di lasciarlo solo». Il video è diventato virale online e secondo le notizie disponibili, il predicatore è stato aggredito verbalmente dall’odiatore mentre pregava per lui.

Tavola in faccia all’anticristo: Skater americano difende un predicatore mentre viene aggredito

La notizia dello skater che si è impegnato a difendere il predicatore cristiano è finita anche sull’account X del lottatore di wrestling Dave Bautista, noto per essere un fervente cristiano. L’odio nei confronti dei predicatori e delle chiese, in America, non è un evento raro. Ci sono anche alcuni casi in cui l’avversione per la fede cristiana degenera e finisce per essere un veicolo di morte. Un esempio è l’omicidio di Arul Carasala in Kentucky, il sacerdote che è stato colpito dai colpi di arma da fuoco sparati dal fucile del 66enne Gary Hermesch. In quel caso, secondo Fox News, il procuratore aveva affermato che il prete fosse stato vittima di un omicidio “intenzionale e premeditato“.

