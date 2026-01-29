Per la prima volta una assicurazione sanitaria gratuita per oltre 1milione e 200mila lavoratori della scuola

Parte il bando Consip

Il Ministro dell'Istruzione Valditara ha annunciato la misura che "sul mercato vale dai 2000 ai 3000 euro l'anno" e che rappresenta "un ulteriore passo verso un sistema di welfare moderno e strutturato". Stanziamento complessivo da 320milioni per il 2026-2029

“Oltre 1.200.000 lavoratori della scuola avranno per la prima volta un’assicurazione sanitaria gratuita. Sul mercato vale dai 2000 ai 3000 euro l’anno. Si tratta di un ulteriore passo verso un sistema di welfare moderno e strutturato che valorizza il fondamentale ruolo svolto dal personale scolastico. Investire nella salute di chi ogni giorno lavora per la formazione dei nostri giovani significa riconoscere concretamente il valore della scuola”. Con queste parole il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara ha annunciato la pubblicazione da parte di Consip della gara europea per l’erogazione di prestazioni sanitarie a favore di tutto il personale scolastico. L’iniziativa, promossa dal Dicastero di viale Trastevere prevede uno stanziamento complessivo di 320 milioni di euro per il quadriennio 2026–2029 e rappresenta l’ultima fase di un percorso avviato dal Ministero dell’Istruzione e del Merio attraverso un intenso confronto con tutte le parti interessate, comprese le organizzazioni sindacali.

Copertura anche per docenti con contratto a termine

Nella nota si legge che “L’obiettivo è garantire una copertura sanitaria integrativa a oltre 1.200.000 dipendenti, includendo anche i docenti con contratto a tempo determinato annuale e quelli con incarico fino al termine delle attività didattiche. Si tratta di un’operazione di sistema di grande rilevanza sociale, che rafforza il welfare del personale scolastico in ragione dell’elevato numero di beneficiari e dell’importanza del servizio svolto”.

Diverse le prestazioni comprese

La polizza sanitaria comprenderà diverse prestazioni, tra cui i ricoveri per grandi interventi chirurgici e per gravi eventi morbosi, compresi gli accertamenti diagnostici, le visite specialistiche e le prestazioni mediche correlate, effettuati nei 90 giorni precedenti e successivi al ricovero. Sono inoltre previsti i pacchetti di prevenzione cardiovascolare e oncologica, differenziati per genere, i ricoveri per parto naturale e cesareo, la prevenzione odontoiatrica e le prestazioni per impianti osteointegrati.

Tariffario agevolato per familiari

È prevista, infine, l’attivazione di un tariffario agevolato per ulteriori prestazioni sanitarie presso strutture convenzionate, esteso anche ai familiari degli assicurati. La polizza sanitaria si inserisce nel quadro più ampio delle misure di welfare a favore del personale scolastico attivate a partire dal 2023, che includono, tra l’altro, numerose agevolazioni nel settore bancario e in quello dei trasporti aereo e ferroviario.