Orrore a Milano: egiziano irregolare e con precedenti stacca un dito a morsi alla donna a cui rubato la bici e che la rivuole indietro

Ferocia ancestrale

La cronaca quotidiana continua a rimandare inquietantemente, giorno dopo giorno, l’immagine di una Milano sempre più violenta e insicura. Di una città dove la legalità sembra ormai un optional, e dove il diritto alla difesa personale si scontra con una brutalità primordiale. L’ultimo capitolo della deriva che attanaglia in una morsa di paura e ferocia il capoluogo lombardo arriva allora da Via Comasina, teatro involontario di un’aggressione che definire bestiale non è un’iperbole: ma semplicemente la descrizione nuda e cruda di una drammatica cronaca dei fatti che vedono una donna di origine egiziana “colpevole” di aver intercettato casualmente il ladro della sua bicicletta e finita in ospedale con un dito amputato a morsi dal suo rapinatore, solo per averne legittimamente chiesto la restituzione.

Milano, egiziano irregolare ruba una bici e stacca un dito a morsi alla vittima che gliela richiede

La malcapitata vittima – che ha avuto la sfortuna di riconoscere il ladro che appena tre giorni prima le aveva rubato la bici – stava camminando con un amico quando è casualmente incappata nel giovane in sella al maltolto. Solo che, invece di ottenere giustizia, la donna si è trovata davanti a una furia. L’aggressore – un connazionale di 25 anni, irregolare sul territorio e già noto alle forze dell’ordine – non ha esitato a reagire nonostante la sorpresa: prima le ha sferrato un pugno in pieno volto. Poi le ha spruzzato in faccia lo spray al peperoncino per accecarla. E, infine, non ancora pago, durante la colluttazione le ha azzannato la mano sinistra, staccandole di netto un dito.

La dinamica dell’orrore: l’aggressione a pugni, lo spray al peperoncino e poi il morso…

Subito dopo il 25enne egiziano si è dato alla fuga, lasciando la vittima ferita e dolorante sull’asfalto. Ma il tempestivo intervento della Polizia Locale ha permesso di rintracciare il sospettato dopo appena un’ora di ricerche. Eppure, nonostante l’aggressione appena sferrata e i precedenti penali a suo carico, anche davanti alle divise il 25enne ha confermato la sua indole violenta, colpendo un agente con un calcio nel tentativo disperato di scappare ancora e sottrarsi alle sue responsabilità criminali. Che, nella fattispecie, includono nel suo “curriculum” due arresti per spaccio, denunce per detenzione di droga e porto di oggetti atti a offendere. Incredibile ma vero, però, nonostante questo pedigree criminale e lo status di irregolare, l’uomo circolava liberamente per le strade, pronto a colpire ancora. E con tanta e tale furia brutale…

Chi è il ladro e feroce aggressore: un profilo criminale già noto

Così, mentre le forze dell’ordine assicuravano il 25enne egiziano alla giustizia, trasferendolo a San Vittore con l’accusa di lesioni gravissime e resistenza, la vittima – recuperato il dito in strada – prendeva atto di una lesione permanente che le resterà come marchio indelebile di una Milano sempre più invivibile. Il suo dito, infatti, trovato sull’asfalto, non è stato riattaccato a causa della gravità della lacerazione. E al danno fisico si unisce la beffa della presa di coscienza – letteralmente a carne viva – di una città lasciata a se stessa, dalle zone “bene” a quelle periferiche, dove la ferocia di chi non ha nulla da perdere trasforma una banale lite per un furto in un dramma di inaudita crudeltà.