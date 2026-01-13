Nuova truffa online: il finto rinnovo della tessera sanitaria per rubare l’identità. Come difendersi

Impennata di minacce digitali

Allarme truffe via mail. L’ultima massiccia campagna di phishing riguarda la tessera sanitaria di cui tutti gli italiani sono muniti. Si viene raggiunti tramite posta elettronica con un falso avviso di scadenza imminente del documento. Se si cade nella rete il finto portale istituzionale sottrae dati sensibili. È il Cert-Agid a segnalare l’aumento degli attacchi e ricordare agli utenti che il rinnovo del documento è automatico e cartaceo, mai via email.

Allarme truffe online, il finto rinnovo della tessera sanitaria via mail

La comunicazione fake sulla scadenza della tessera sanitaria è un tentativo di truffa informatica finalizzato al furto di dati personali sfruttando il timore di perdere l’assistenza medica. Il meccanismo psicologico si poggia sull’urgenza e sulla paura. Le e-mail avvertono che il documento è prossimo alla scadenza e invitano a procedere immediatamente al rinnovo tramite un pulsante con la scritta “Rinnova ora la tua tessera”. Il link, però, reindirizza l’utente su un sito web contraffatto, ospitato sul dominio latesserasanitaria[.]com, che imita la grafica istituzionale. Una volta entrati vengono richieste diverse informazioni, tra cui generalità, data di nascita, indirizzo di residenza, numero di telefono e indirizzo email. L’obiettivo dei truffatori è quello di acquisire dati per commettere reati o clonare l’identità delle vittime.

Impennata di minacce digitali, la tessera sanitaria si rinnova in automatico

L’ultima delle truffa online, quella della tessera sanitaria, testimonia l’impennata delle minacce digitali. Il Cert-Agid ha rilevato nei primi sette giorni del nuovo anno ben 73 diverse campagne malevole. Oltre ai falsi avvisi sanitari, sono diffusi anche tentativi di truffa legati a inesistenti multe non pagate, con comunicazioni che simulano avvisi della piattaforma PagoPA. È bene che gli italiani sappiano, come ricorda l’Agenzia delle Entrate, che la tessera sanitaria ha una validità di sei anni e non richiede alcuna azione da parte del cittadino per il rinnovo. Alla scadenza, il nuovo documento viene spedito automaticamente all’indirizzo di residenza registrato nell’Anagrafe Tributaria.