Edicola SOSTIENICI

CERCA SUL SECOLO D'ITALIA

Nel 2025 scende l’inflazione e aumentano i salari: il miglioramento Italiano nei dati Istat

Risultati positivi nel privato

Nel 2025 scende l’inflazione e aumentano i salari: il miglioramento Italiano nei dati Istat

Economia - di Mattia Bene - 31 Gennaio 2026 alle 14:55

La ripresa economica dell’Italia si è fatta sentire nell’ultimo anno. come rilevano i dati Istat. Nel 2025 gli stipendi hanno registrato una crescita del 3,1%, proprio come nel 2024. Inoltre, per il secondo anno consecutivo, si è registrato un ulteriore recupero sull’inflazione, che nel 2025 ha segnato un +1,7%. Nell’ultimo anno, l’andamento salariale positivo è stato più alto nel settore privato, che in totale ha raggiunto il 3,2%. Nel settore pubblico, invece, la progressione si è attestata al 2,7%, riflettendo gli esiti dei rinnovi relativi al triennio 2022-2024.

Istat, l’economia italiana risorge nel 2025: scende l’inflazione e aumentano i salari

A dicembre 2025, le retribuzioni orarie sono leggermente aumentate rispetto al mese precedente, segnando anche una crescita prossima al 3% su base annua. Gl incrementi più importanti sono stati registrati principalmente nei settori della pubblica amministrazione, come ministeri, forze armate e vigili del fuoco. Gli altri settori, come telecomunicazioni e farmacie private, non hanno subito alcuna variazione. Nell’ultimo anno, la crescita salariale è stata trainata dall’agricoltura  con un +5%, dall’industria a +3,4% e dai servizi privati che hanno raggiunto il 3% in più. 

Cosa dicono le statistiche sui contratti

Come ha ricordato l’Istat, nel 2025 sono stati recepiti 9 contratti e nessun altro è scaduto. Alla fine di dicembre, i contratti collettivi in vigore per la parte economica erano 48 e coprivano circa 7,6 milioni di dipendenti, ossia il 57,8% del totale. Nel settore privato la copertura dei contratti in vigore è al 73,8%, con picchi altissimi del 100% sul versante agricolo.  Quanto alla cassa integrazione, invece, le ore autorizzate sono aumentate più del 10%. Tuttavia, l’utilizzo effettivo si è mantenuto su livelli contenuti, restando al di sotto di un quarto delle ore disponibili. Dunque, siamo davanti al segno di una strategia attendista da parte delle aziende.

Non ci sono commenti, inizia una discussione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

di Mattia Bene - 31 Gennaio 2026