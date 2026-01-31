Nel 2025 scende l’inflazione e aumentano i salari: il miglioramento Italiano nei dati Istat

Risultati positivi nel privato

La ripresa economica dell’Italia si è fatta sentire nell’ultimo anno. come rilevano i dati Istat. Nel 2025 gli stipendi hanno registrato una crescita del 3,1%, proprio come nel 2024. Inoltre, per il secondo anno consecutivo, si è registrato un ulteriore recupero sull’inflazione, che nel 2025 ha segnato un +1,7%. Nell’ultimo anno, l’andamento salariale positivo è stato più alto nel settore privato, che in totale ha raggiunto il 3,2%. Nel settore pubblico, invece, la progressione si è attestata al 2,7%, riflettendo gli esiti dei rinnovi relativi al triennio 2022-2024.

Istat, l’economia italiana risorge nel 2025: scende l’inflazione e aumentano i salari

A dicembre 2025, le retribuzioni orarie sono leggermente aumentate rispetto al mese precedente, segnando anche una crescita prossima al 3% su base annua. Gl incrementi più importanti sono stati registrati principalmente nei settori della pubblica amministrazione, come ministeri, forze armate e vigili del fuoco. Gli altri settori, come telecomunicazioni e farmacie private, non hanno subito alcuna variazione. Nell’ultimo anno, la crescita salariale è stata trainata dall’agricoltura con un +5%, dall’industria a +3,4% e dai servizi privati che hanno raggiunto il 3% in più.

Cosa dicono le statistiche sui contratti

Come ha ricordato l’Istat, nel 2025 sono stati recepiti 9 contratti e nessun altro è scaduto. Alla fine di dicembre, i contratti collettivi in vigore per la parte economica erano 48 e coprivano circa 7,6 milioni di dipendenti, ossia il 57,8% del totale. Nel settore privato la copertura dei contratti in vigore è al 73,8%, con picchi altissimi del 100% sul versante agricolo. Quanto alla cassa integrazione, invece, le ore autorizzate sono aumentate più del 10%. Tuttavia, l’utilizzo effettivo si è mantenuto su livelli contenuti, restando al di sotto di un quarto delle ore disponibili. Dunque, siamo davanti al segno di una strategia attendista da parte delle aziende.