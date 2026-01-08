“Mi scuso, ma non con la Schlein: con la Befana”. La satira del comico Flavio Furian sul caso-Trieste (video)

E’ diventato virale il video del comico triestino Flavio Furian che ironizza sulla vicenda del post scherzoso, ma preso molto male dal Pd, in cui si raffigurava Elly Schlein nelle vesti della Befana. Il comico si è immedesimato nel sindaco finito nella bufera, Dipiazza, e a cui la sinistra aveva chiesto di scusarsi, con un monologo scherzoso in cui chiede perdono, “una, tre, cento volte”, per poi aggiungere: “Sono un sindaco, certo, ma pur sempre un uomo: e come uomo posso anche sbagliare. Mi scuso, ma con la Befana…”.

Befana Schlein, il video con le finte scuse del comico