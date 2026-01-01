Meloni sente Trump per gli auguri di Capodanno. E gli Usa annunciano: dazi sulla pasta italiana dal 91% al 2%

La telefonata

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto il 31 dicembre un colloquio telefonico con il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per gli auguri di fine anno. La conversazione è stata anche l’occasione per uno scambio di vedute sulle principali questioni internazionali e per affrontare alcuni dossier di interesse bilaterale. È quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi.

Proprio in queste ore il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha reso noto alcune valutazioni nella notte – in anticipo rispetto alla conclusione dell’indagine attesa per l’11 marzo – in relazione ai dazi antidumping su alcuni marchi di pasta italiani. “L’analisi post-preliminare infatti – si legge in una nota della Farnesina – ridetermina in misura significativamente più bassa le aliquote fissate in via provvisoria lo scorso 4 settembre: dal 91,74%, i dazi passano al 2,26% per La Molisana, al 13,98% per Garofalo e al 9,09% per gli altri 11 produttori non campionati”. “La rideterminazione dei dazi è segno del riconoscimento della fattiva volontà di collaborare delle nostre aziende da parte delle autorità statunitensi. E’ anche un segno dell’efficacia del sostegno assicurato dalla Farnesina e dal Governo sin dal principio e che intendiamo continuare ad assicurare in vista delle decisioni definitive”, conclude la nota.

“Buon anno Italia, il messaggio della premier agli italiani”

Stamattina sui social della premier sono anche apparsi gli auguri di inizio anno agli italiani. “Che il 2026 sia un anno di serenità, di coraggio e di conquiste. E che ci trovi pronti a costruire, insieme, qualcosa di ancora più grande. Io, come sempre, ce la metterò tutta per fare la mia parte. Buon anno, Italia”. Questo è il messaggio di auguri di Giorgia Meloni, in un post pubblicato sui social.