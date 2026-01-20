Meloni fa parlare i numeri: “Con il nostro governo 33 miliardi di tasse in meno per le famiglie”

Le cifre non mentono

Sui social la premier cita gli ultimi dati della Cgia Mestre che dimostrano in maniera chiara come con l'Esecutivo di centrodestra la pressione fiscale per i cittadini sia diminuita a fronte di un fisco che cresce

Rientrata dal viaggio in Oman, Giappone e Corea del Sud e in attesa del vertice sulla sicurezza e il Consiglio dei Ministri in programma nel pomeriggio alle 15.30, la premier Giorgia Meloni si rivolge agli italiani per raccontare i risultati ottenuti dall’Esecutivo di centrodestra attraversi i numeri che li certificano.

Leggi di bilancio per il taglio del cuneo fiscale

In un lungo post pubblicato sui suoi canali social Meloni ricorda: “I dati diffusi nei giorni scorsi dalla CGIA di Mestre aiutano a capire meglio cosa sta accadendo sul fronte del fisco in Italia da quando siamo al governo. I numeri sono chiari: negli ultimi anni le famiglie italiane hanno pagato meno tasse, il carico fiscale sui nuclei familiari si è ridotto di oltre 33 miliardi. Nelle ultime quattro Leggi di Bilancio – ovvero quelle varate dal governo Meloni – sono state previste importanti misure che hanno favorito questo risultato, che vanno dal taglio del cuneo fiscale all’innalzamento della soglia della flat tax per i lavoratori autonomi” spiega la presidente del Consiglio in un post su X.

Risposta alle strumentalizzazione delle opposizioni

“Allo stesso tempo, viene anche confermato quanto ho sostenuto io stessa in Parlamento nei mesi scorsi, rispondendo a qualche strumentalizzazione dell’opposizione: secondo l’Ufficio studi della CGIA, infatti, la pressione fiscale complessiva risulta in aumento, non perché vengono colpiti redditi medio-bassi, ma banalmente perché in questi anni è cresciuta l’occupazione, sono aumentati i salari e di conseguenza anche le entrate contributive e fiscali dello Stato. Inoltre, una quota maggiore di gettito è stata richiesta a grandi imprese, banche e assicurazioni. In concreto, tutto questo significa meno tasse su lavoro e famiglie, più reddito disponibile in busta paga e maggiore sostegno al potere d’acquisto, mantenendo i conti pubblici in equilibrio” conclude Giorgia Meloni.