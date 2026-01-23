“Meloni? Abbiamo una fortuna pazzesca ad averla”: Matilde Borromeo, cognata di John Elkann, è fan sfegatata della premier

Il post

L’ ammiratrice che non ti aspetti. Lo sa John Elkann di avere una cognata fan sfegatata di Giorgia Meloni? L’editore – in fuga- di Repubblica -è sposato con Lavinia Borromeo, che ha una sorella, Matilde. La quale su Instagram non nasconde l’ammirazione incondizionata per la premier: “Abbiamo una fortuna pazzesca ad avere Giorgia Meloni”. Matilde Borromeo, sposata al principe Antonius Zu Furstenberg, quando si tratta di postare giudizi sulla premier dismette l’aplomb da contessa che vive nel jet set e si esprime come una tifosa. In modo diretto. Il presidente del Consiglio può annoverare un’altra grande estimatrice.

La “scoperta” di Dagospia

Matilde Borromeo di Meloni scrive: “Abbiamo una fortuna pazzesca ad averla presidente che ci ripaga anni di sventure“. Il post è stato scoperto da Dagospia. Poche parole che racchiudono un plauso incondizionato. John Elkann si sentirà in imbarazzo? Dopo il crd di Repubblica imbufalito, ora la cognata che parla come una sorella d’Italia. Matilde Borromeo è figura anticonformista, al di là del suo lignaggio, molto semplice e alla mano. In un’intervista di anni fa spiegò a Grazia, che la famiglia le ha insegnato a non dare per scontati i suoi privilegi. Ama andare a cavallo, come si evince dal suo profilo Instagram. Ama gli animali e la natura. E apprezza – per usare un eufemismo- la politica della premier. John Elkann prenda nota.