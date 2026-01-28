Meloni in Sicilia: “Sugli indennizzi agli alluvionati non faremo come nel ’97”. Fair play con Bonelli: grazie della presenza

Dopo il ciclone

Giorgia Meloni è volata in Sicilia per fare il punto della situazione dopo la eccezionale ondata di maltempo dei giorni scorsi. In elicottero la premier ha sorvolato i territori più colpiti dal ciclone Harry, poi ha fatto tappa a Niscemi e quindi ha partecipato a un vertice operativo a Catania. I danni più ingenti si sono registrati nella cittadina in provincia di Caltanissetta, dove una frana attiva di grandi dimensioni sta interessando il centro abitato e ha finora portato all’evacuazione di circa 1500 abitanti.

«A Niscemi – fa sapere Palazzo Chigi – il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ha incontrato il sindaco Massimiliano Conti e ha presieduto presso la sede del Comune una riunione, alla quale hanno partecipato il Prefetto di Caltanissetta, il Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano e i tecnici della Protezione Civile».

Meloni in Sicilia: il punto dopo il ciclone Harry

Nel corso dell’incontro, prosegue la nota, «è stato fatto il punto sull’emergenza ed è stato confermato il massimo impegno del governo e delle Istituzioni competenti per assistere gli sfollati, a favore dei quali è stato già previsto il contributo di autonoma sistemazione, per ripristinare la viabilità, la ripresa dell’attività scolastica e la funzionalità della rete di forniture di gas ed energia elettrica. A rendere complesso il quadro è l’impossibilità, finché la frana rimarrà attiva, di identificare con esattezza l’area su cui intervenire e stabilire di conseguenza le modalità di intervento».

«Il Presidente Meloni ha garantito al Sindaco Conti che il Governo farà tutto ciò che è possibile per scongiurare che si ripeta quanto accaduto con la frana del 1997, in particolare per ciò che riguarda i ritardi negli indennizzi. Il Governo agirà velocemente in questa direzione, e il Presidente Meloni si è impegnata a fissare un nuovo incontro tra circa due settimane per prendere decisioni più dettagliate, alla luce delle necessarie informazioni. Il Presidente Meloni ha colto l’occasione per ringraziare l’onorevole Angelo Bonelli, presente a Niscemi, con cui ha avuto occasione di confrontarsi sulla grave emergenza».