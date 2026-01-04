Mattoni d’oro per la famiglia Conte. Nella “cassaforte” di Olivia Paladino a Natale sono entrati 7 milioni di euro

Il leader grillino

Secondo un "report" pubblicato dalla testata Open, fondata da Enrico Mentana, nelle casse del gruppo controllato dalla compagna dell'ex premier grillino, Olivia Paladino, titolare della società Archimede insieme alla sorella Cristiana, a fine 2025 sono entrati utili per 7,6 milioni di euro, a fronte di precedenti perdite di 15,4 milioni di un'altra società del gruppo Palladino, l'Immobiliare Roma splendido, che possiede le mura dell'hotel Plaza e i 3,7 milioni di euro di perdita della Uneal che ha la gestione operativa dello stesso albergo.

Giuseppe Conte e Olivia Paladino (nella foto in alto) formano una coppia stabile dal 2018, una relazione nata grazie all’amicizia dei loro figli che frequentavano la stessa scuola. Olivia, manager nel settore alberghiero, ha sempre evitato i riflettori, apparendo pubblicamente con Conte solo in rare occasioni come eventi benefici. Il rapporto resiste nonostante controversie familiari e mediatiche, con Conte che l’ha definita “una persona speciale” per la sua premurosa vicinanza.

Conte e il tesoro immobiliare della famiglia Palladino

“La compagna di Conte insieme alla sorella sono le proprietarie con la stessa identica quota del 50% della Agricola Monastero Santo Stefano Vecchio, che è la holding attraverso cui controllano il gruppo in cui figurano pure altre società immobiliari come la Colle Rao e la Sicuri oltre che alle Sorelle Fontana srl, erede della antica maison di moda della Dolce vita romana. Secondo Open, la Archimede immobiliare ha chiuso l’ultimo bilancio con «proventi dalle partecipazioni» per 10,013 milioni di euro, ha pagato 468 mila euro di tasse correnti e 1,940 milioni di euro di imposte differite e anticipate, portandosi in cassa appunto quei 7,6 milioni di euro netti. A patrimonio sono indicati anche 346.026 euro in opere d’arte e di antiquariato.

Secondo il quotidiano La Verità la “cognata” di Conte, Cristiana Paladino, avrebbe intenzione di vendere la sua quota del 50% del gruppo di famiglia per 150 milioni di euro. Ci sarebbero stati contatti con un fondo americano, ma la sorella Olivia gode di un diritto di prelazione. Sulla eventuale vendita al fondo americano peserebbe la contesta giudiziaria in corso fra le due sorelle e il fratellastro Shadow Shawn, figlio di primo letto dell’attrice Ewa Aulin, mamma anche delle due sorelle Paladino.