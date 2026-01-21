Mareggiate nel sud, luce e occhi sul ciclone oscurato e congelato dal freddo mediatico dei “giornalissimi”

Contropiede

Per fortuna che ci sono i telegiornali e i servizi meteo televisivi. E i media – dai regionali ai piccoli piccoli – che stanno dando il meglio di sé, come sempre sanno fare in circostanze drammatiche come questa e più gravi di questa: fosse per gran parte dell’informazione nazionale, il disastro delle mareggiate in Sicilia, Calabria e Sardegna, sarebbe caduto nel buio e nel freddo mediatico. Purtroppo non c’è una prima pagina delle grandi testate indipendenti che si occupi del trauma al patrimonio pubblico e privato delle comunità meridionali che hanno subito colpi durissimi dal “ciclone Harry”.

Il Governo interverrà – lo ha assicurato la presidente Meloni, ed è già all’opera il ministro Musumeci con la Protezione civile –. Ma si conferma la postura “nordica” della grande stampa indipendente. Non voglio fare antiquate polemiche. Capisco benissimo che le “vetrine” dei “giornalissimi” sono inondate da eventi internazionali che riguardano noi tutti, ma una finestra di visibilità all’ennesima prova che stanno affrontando tante città e paesi del Sud, è doveroso assicurarla.

Il Mezzogiorno cresce in Pil e maturità, si va via via affrancando da antiche tare di mendicità e piagnonismo. Ma bisogna aiutarlo, con un grande sforzo di cooperazione. Che è fatta anche di attenzione e attenzioni. Niente di ciò che é andato perduto, si deve perdere per sempre. Tutto ciò che è andato distrutto, dovrà essere ricostruito. Presto. Non ci sono vittime: e questo non è poco. Strutture e servizi dovranno rinascere, belli e utili come prima. Più di prima. Bellezza e solidarietà sono beni indistruttibili; ma hanno bisogno di luce addosso e tanto impegno di umano calore. Anche l’informazione faccia la sua parte. A cominciare da noi. Eccoci.