Maltempo in Sardegna, la giunta regionale annuncia lo stato di emergenza per dodici mesi a sud e nord-est (video)

Il maltempo ha travolto la Sardegna e la giunta regionale ha annunciato lo stato di emergenza per la durata di dodici mesi, nei territori orientali e meridionali colpiti dagli eccezionali eventi climatici avversi, che si sono verificati tra il 19 e il 21 gennaio 2026. La misura, delegata alla protezione civile, è stata proposta dalla presidente della regione Stefania Todde e dall’assessore per la difesa dell’Ambiente Rosanna Laconi, risponde alla gravità delle piogge, delle mareggiate e delle esondazioni che hanno provocato diversi danni a infrastrutture, viabilità, servizi pubblici, edifici e attività produttive. Simultaneamente alla dichiarazione dello stato di emergenza e in attesa dell’approvazione delle normative legislative necessarie, con cui saranno stanziate apposite risorse finanziarie per affrontare i problemi derivanti dall’evento calamitoso, la giunta regionale ha disposto la messa a disposizione delle prime rimedi economici regionali per fronteggiare le necessità più urgenti.

Nello specifico, è stato disposto l’utilizzo di 5,5 milioni di euro, già stanziati sul bilancio regionale 2025-2027 per l’annualità 2026, che sono destinati a sostenere gli interventi di grande urgenza, la messa in sicurezza del territorio e il primo ripristino delle strutture e dei servizi essenziali. Allo stesso tempo, è stato attivato il sistema regionale di Protezione civile, assieme al coordinamento dei centri operativi comunali, l’immediata assistenza alle comunità colpite, la riattivazione delle principali vie di comunicazione, l’avvio della delimitazione delle aree interessate e della ricognizione dei danni, che è funzionale alla quantificazione complessiva dei fabbisogni.

“La Sardegna ha fronteggiato un evento meteorologico di portata eccezionale, con impatti severi sulla vita dei cittadini e sulle infrastrutture”, ha dichiarato l’assessore Laconi, che poi ha aggiunto: “Abbiamo deciso sin da subito non solo di dichiarare lo stato di emergenza, ma anche di attivare risorse concrete per garantire interventi immediati a tutela delle persone, del territorio e dei servizi essenziali”.