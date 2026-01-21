Maltempo, il video dei due sindaci che vengono travolti da un’onda enorme. “Non fate come noi…”

Nel Messinese

I sindaci di Taormina e Santa Teresa di Riva, Cateno De Luca e Danilo Lo Giudice, sono stati investiti da un'onda anomala mentre si trovavano sul lungomare di Santa Teresa, nel Messinese, per mostrare i danni provocati dal maltempo che da ieri flagella la costa jonica della Sicilia

Paura per i sindaci di Taormina e Santa Teresa di Riva, Cateno De Luca e Danilo Lo Giudice, che sono stati investiti da un’onda anomala mentre si trovavano sul lungomare di Santa Teresa, nel Messinese, per mostrare i danni provocati dal maltempo che da ieri flagella la costa jonica della Sicilia. I due stavano facendo una diretta Facebook quando l’onda li ha travolti, fortunatamente senza conseguenze. Il video è stato poi postato da De Luca sulla sua pagina Fb. “Non fate quello che abbiamo fatto noi – scrive – State lontani dai lungomari e dai torrenti! A Santa Teresa, qualche ora fa, siamo stati travolti da un’onda mentre con il sindaco Danilo Lo Giudice stavamo facendo vedere in diretta il disastro causato dal ciclone Harry”.

Maltempo, il video dei sindaci travolti dal mare