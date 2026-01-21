Maggiore sinergia tra Its e imprese, più formazione e occupazione qualificata: ecco la proposta di FdI

Presentata alla Camera

Parte oggi in Commissione bilancio di Montecitorio l'iter sulla pdl che vede la deputata Giorgianni prima firmataria e che vuole rendere strutturale il rapporto tra domanda e offerta tra Accademy e aziende. Presente tra gli altri Paola Frassinetti

“Troppo spesso oggi continua ad esserci un mismatch tra formazione ed esigenze delle imprese. Noi vogliamo cercare di abbattere questo disallineamento e abbiamo puntato tutto sugli ITS Academy che già svolgono da anni questa funzione molto importante di rafforzamento delle competenze che servono per immettere i giovani nel mondo del lavoro. Creeremo però anche un incentivo in più per portare le aziende al centro delle assunzioni e incentivi anche per assumere questi ragazzi”. Letizia Giorgianni, deputato di Fratelli d’Italia, è la prima firmataria di una Pdl su Its Academy e imprese, presentata in una conferenza stampa a Montecitorio, che proprio oggi comincia il suo iter in commissione. Ylenja Lucaselli, capogruppo Fratelli d’Italia in commissione Bilancio alla Camera, tiene “in modo particolare a questa proposta di legge perché punta a integrare sempre di più, e sempre meglio, il mondo delle imprese con i percorsi degli ITS Academy, rendendo strutturale questo legame. L’obiettivo è rafforzare un sistema capace di formare lavoratori altamente qualificati, in grado di rispondere ai fabbisogni reali delle aziende e di sostenere la crescita e la competitività dell’economia italiana”.

Tanti i presenti autorevoli alla conferenza

Insieme a loro sono intervenuti: Paola Frassinetti, sottosegretario per l’Istruzione e il Merito, Marco Osnato, Saverio Congedo, Walter Rizzetto e Marta Schifone, deputati di Fratelli d’Italia e rispettivamente presidente della commissione Finanze, capogruppo in commissione Finanze, presidente della commissione Lavoro e capogruppo in commissione Lavoro, nonché prima firmataria della legge Stem, e Euclide Della Vista, Its Academy Lazio.

Frassinetti: proposta va nella direzione indicata dal Ministero

A rappresentare il governo è stata la sottosegrearia all’Istruzione, Paola Frassinetti che ha sottolineato che “la proposta di legge su Its Academy e Imprese va nella stessa direzione indicata dal nostro Ministero con la riforma della filiera formativa tecnologico-professionale cosiddetta del 4+2 che rappresenta uno degli assi centrali dell’azione di questo Governo, con il chiaro obiettivo di allineare il sistema scolastico alle esigenze del mercato del lavoro. Gli ITS Academy sono il tassello finale della filiera e mostrano risultati occupazionali molto elevati. L’obiettivo è proprio quello di consolidare il legame tra sistema educativo e tessuto produttivo per una scuola che non diventi un’azienda ma vada di più verso le aziende per ridurre il divario tra competenze offerte e richieste del mercato del lavoro”.

Comunità nazionale che vuole crescere nella qualità e nella quantità

Per il presidente della Commissione Finanze di Montecitorio, Marco Osnato, “l’azione portata avanti dal governo Meloni e da Fratelli d’Italia è quella di unire le esigenze di una comunità nazionale che vuole crescere sia nella qualità sia nella quantità, che vuole riconoscere le eccellenze che in Italia ci sono e che vuole trasporre nella formazione. È questa convinzione che ci ha ispirato nel redigere la proposta di legge. Lo dico perché è chiaro che i dati economici, i dati occupazionali, i dati sociali di questi ultimi anni sono molto positivi. Questo grazie anche alla coerenza dimostrata in questi anni. Penso, ad esempio, all’attenzione posta sull’occupazione giovanile, incentivata grazie alle politiche sugli Its. Nel giro di pochi giorni credo che potremo approvare questa pdl in Commissione”.

Rizzetto: auspico percorso rapido per l’approvazione

Walter Rizzetto, presidente della Commissione Lavoro, ha aggiunto che “questa proposta rappresenta un intervento concreto a sostegno dell’occupazione giovanile qualificata e alla riduzione del divario tra domanda e offerta di lavoro. Si tratta di misure che premiano il merito, responsabilizzano le aziende e rafforzano il legame tra formazione e occupazione. Auspico quindi un percorso di esame rapido per l’approvazione definitiva del testo, con l’obiettivo di investire sempre più nelle competenze delle nuove generazioni”.

Schifone: la competenza è la chiave

Per la deputata FdI Marta Schifone, “la chiave è la competenza. Nel prossimo quinquennio il fabbisogno occupazionale sarà soprattutto orientato verso formazione terziaria e Its e dobbiamo orientarci su due direttrici fondamentali: formazione continua e orientamento”.

Congedo: favorire le imprese che rafforzano il legame col sistema ITS

Saverio Congedo, componente della Commissione finanze della Camera, ha concluso ricordando che “Uno degli elementi qualificanti della proposta di legge è l’introduzione di un meccanismo di incentivazione di natura premiale nella forma del credito d’imposta a favore delle imprese che rafforzano il legame con il sistema degli ITS Academy, attivando partenariati strutturati, e di quelle che investono sull’occupazione giovanile attraverso nuove assunzioni di under 30. Si tratta di uno strumento pensato per essere semplice, efficace e facilmente attuabile, calibrato anche in base alle dimensioni aziendali, e orientato a valorizzare le realtà produttive che creano lavoro, competenze e nuova materia imponibile, contribuendo concretamente alla crescita del sistema economico nazionale”.