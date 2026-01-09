Madonna celebra Patty Pravo: la cover a sorpresa de “La Bambola” è già virale. I brani a confronto (video)

Made in Italy

Patty Pravo riceve a sorpresa un omaggio internazionale di grandissimo livello: Madonna ha cantato la cover del celeberrimo La Bambola. La popstar americana è tornata a sorpresa cantando in italiano per la nuova campagna di Dolce & Gabbana.

Madonna rende omaggio alla canzone italiana

L’indimenticabile brano inciso nel 1968 sarà il cuore sonoro della nuova campagna del profumo The One. La canzone non sarà considerata il primo singolo ufficiale del prossimo progetto discografico della cantante, noto come Confessions on a Dance Floor 2, ma rappresenta comunque il primo assaggio della sua nuova era artistica. È la prima volta che Madonna, italo-abruzzese da parte di padre, canta per intero una canzone nella lingua degli antenati.

La storia de La Bambola, il brano rifiutato da Caterina Caselli e Gigliola Cinquetti

La Bambola fu scritta da Ruggero Cini, Franco Migliacci e Bruno Zambrini nei tardi anni Sessanta e portata al successo proprio da Patty Pravo. Disco più venduto nel 1968 insieme ad “Azzurro” di Adriano Celentano, “La bambola” fu la canzone che caratterizzò un po’ tutta la carriera di Patty Pravo, la cantante del Piper come veniva chiamata. In uno dei suoi tanti rientri sulle scene infatti ne interpretò il quasi-seguito “Come una bambola”.

Madonna, Patty Pravo e il brano rifiutato

“La bambola” rispecchia proprio Patty perché è come lei, dolce e seducente ma anche ribelle e insofferente ad ogni imposizione, si ribella alla supremazia dell’uomo che in amore spesso tratta la donna come oggetto da usare e poi buttare, per poi vantarsene al bar e con gli amici.

Di questa canzone esiste anche una versione in spagnolo che Patty portò al successo nei Paesi Ispanici, mentre in Italia restò nella Top-Ten per ben sei mesi.

Patty Pravo ha più volte dichiarato di non amare particolarmente questo brano, e sostiene di averlo inciso senza convinzione, per insistenza dei discografici, dopo che altri interpreti (Gianni Morandi, Gigliola Cinquetti, Caterina Caselli, Little Tony, i Rokes) lo avevano rifiutato: l’omaggio di Madonna ha confermato che si erano sbagliati tutti.