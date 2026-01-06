L’ultima figuraccia di Landini. La Cgil (col Pd) sfila per Maduro, l’ira dei venezuelani: “Ignoranti, andate via!” (video)

Sinistra allo sbando

“Ignoranti, avete mai vissuto in Venezuala, sapete chi è Maduro? Andatevene via, via!”. Gli esuli venezuelani hanno affrontato ieri sera, a Roma, un manipolo di sindacalisti della Cgil e di esponenti del Pd, scesi in piazza, a Roma, in piazza Barberini, contro Trump e in favore di Maduro, come documenta questo video pubblicato sul sito del “Foglio“, che oggi dedica alla vicenda un articolo. “Da una parte Cgil e Pd, cartelli seri, appello solenne ‘contro la gravissima violazione del diritto internazionale’ per la cattura di Nicolás Maduro. Dall’altra la comunità venezuelana con un messaggio un po’ meno da convegno e un po’ più da vita vissuta: ‘L’arresto di Maduro è un grande passo verso la libertà… Tutto questo ieri sera a Genova e a Roma. Da una parte Cgil e Pd, cartelli seri, appello solenne “contro la gravissima violazione del diritto internazionale” per la cattura di Nicolás Maduro. Dall’altra la comunità venezuelana con un messaggio un po’ meno da convegno e un po’ più da vita vissuta: “L’arresto di Maduro è un grande passo verso la libertà. Il Pd non ci può spiegare a noi cos’è la democrazia”.

La figuraccia di Landini, della Schlein e dell’Anpi

L’ennesima figuraccia della Cgil di Landini e del Pd della Schlein, sempre lontani dalla realtà, dalla gente, dalla sensibilità popolare.

Con loro, ieri, in piazza, non a caso, c’era anche l’Anpi. “Siamo di fronte non semplicemente alla violazione del diritto internazionale, ma siamo di fronte al pieno tentativo di cancellare la parola ‘Pace’ e di costruire un nuovo ordine mondiale che è fondato sulla guerra e sui rapporti di forza”, aveva detto il segretario della Cgil Maurizio Landini intervenuto alla manifestazione a Piazza Barberini a Roma per protestare contro l’arresto. Prima che arrivassero i venezuelani a spiegargli chi è Maduro…

