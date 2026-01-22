L’Ordine dei medici avvia un’indagine sull’ex ministra Kyenge. Ha scartato una coppia di pazienti anziani perché “troppo fragili”

La lettera

L’ex europarlamentare Pd Cecile Kyenge, oggi di professione medico, è stata segnalata all’Ordine dei medici di Modena per avere “scartato” due pazienti anziani tra i suoi assistiti etichettandoli come “troppo fragili”. Per una bizzarra ironia della sorte, a segnalare il comportamento decisamente poco ortodosso e al di fuori di ogni regola deontologica, è stato un ex collega di partito della Kyenge, Filippo Crimì, presidente dell’Ordine dei medici di Padova, già deputato del Partito democratico nella trascorsa legislatura.

A dare la notizia del comportamento perlomeno irrituale della dottoressa Kyenge, il Mattino di Padova, che ha raccolto la denuncia della figlia dei due anziani scartati perché “fragili”. Kyenge, che durante il governo Letta era ministro dell’Integrazione, attualmente è un medico di famiglia con studio nel capoluogo veneto, sebbene sia residente in provincia di Modena. «La dottoressa Kyenge ha scaricato i miei genitori (entrambi 87enni ndr) attraverso un messaggino whatsapp».

L’Ordine dei medici avvia un’indagine

Non solo, l’ex ministra è stata ancora più drastica con la figlia dei due anziani. «Mi ha pure bloccato sul canale social di comunicazione tra pazienti e assistiti – dice la signora al quotidiano padovano – E questo non va bene, perché a tutti gli effetti lei per 15 giorni doveva essere ancora medico di base». Un abbandono, a detta della famiglia, davvero inspiegabile. «Con la dottoressa Kyenge non c’erano mai stati screzi. Anzi, solo e sempre rapporti di stima reciproca e gentilezza». Solo apparente, a giudicare dalla decisione drastica della professionista di origine congolese. L’ultimo appello della figlia degli anziani abbandonati al loro destino sanitario suona piuttosto accorato: «Spero che la Kyenge possa almeno mandarmi via e-mail le due cartelle cliniche e basta. Mi dispiace solo che non ci abbia cercato per dirci le sue intenzioni e che abbia preferito invece in autonomia e unilateralmente di “tagliare” via mia i genitori fragili». La Kyenge, contattata dal quotidiano, si è rifiutata di commentare la vicenda. Spetta ora all’Ordine dei medici fare chiarezza su una vicenda davvero imbarazzante.