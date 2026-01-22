Lilli Gruber e la diretta con incendio da Davos: per una sera “Otto e mezzo” diventa “Inferno di cristallo” (video)

Psicosi Crans-Montana

Momenti di tensione mercoledì sera a Davos, la celebre località svizzera in cui questi giorni si sta svolgendo il World Economic Forum. Sulla scia della psicosi Crans-Montana, un incendio di una struttura legno nelle vicinanze del Turmhotel Victoria ha scatenato il panico, coinvolgendo anche i telespettatori de La7.

A raccontare in diretta i momenti così concitati è stata Lilli Gruber, concludendo da Davos la diretta della puntata di Otto e mezzo che ha condotto in collegamento telefonico. La giornalista ha comunicato di aver dovuto lasciare il Congress Center, fatto evacuare a causa di un incendio scoppiato nei pressi di un albergo nelle vicinanze.

«Per fortuna non ci sono feriti – ha raccontato Lilli Gruber al telefono, in una sorta di radiocronaca dell’emergenza – la sicurezza è a livelli altissimi, qui ci sono gli uomini e le donne più potenti e ricchi del mondo. Immaginate il caos in giro nelle stradine di Davos».

Incendio a Davos: Lilli Gruber fa la cronaca dell’evacuazione

L’evacuazione del Centro Congressi del Forum di Davos avvenuta ieri sera non è stata dovuta a un incendio ma a un fumo accompagnato a uno strano odore che aveva causato colpi di tosse in alcuni presenti. Lo riferiscono alcuni testimoni. La decisione di evacuare l’area era stata quindi presa “a scopo precauzionale”, spiegano le autorità svizzere.

Fonti dell’organizzazione parlano di un “piccolo incidente legato al fumo” che è stato “messo subito sotto controllo” e assicurano che “la sicurezza dei partecipanti è stata garantita in ogni momento”. L’incidente era stato ritenuto “risolto” dalle autorità già intorno alla mezzanotte. A prendere fuoco e a bruciare era stato invece un piccolo chalet che serviva fonduta presso il Turmhotel Viktoria di Davos, a cinque minuti dall’Alpen Gold hotel, dove ha dormito anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

In meno di un’ora tutto era sotto controllo, ma quei minuti sono bastati per far esplodere le ricerche su Google di “incendio Davos”, “Davos evacuazione” e, ovviamente, su Lilli Gruber inevitabile protagonista della giornata da Davos.