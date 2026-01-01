Le Constellation, tappa obbligata per i vip a Crans-Montana: storia del bar esclusivo diventato una trappola di fuoco

Gestito da due francesi

“Le Constellation” è il nome del locale svizzero, in Crans-Montana, dove la notte di Capodanno è scoppiato un rogo che ha provocato la morte di 10 persone e più di 100 feriti. Si tratta di uno dei bar più famosi della celebre meta sciistica e si trova in Rue Central 35. Il luogo può contenere più di 300 persone ed è anche dotato di una terrazza riscaldata panoramica, che ne può ospitare al massimo 40. Sul sito di Crans-Montana si sottolinea che il locale contiene “un lounge bar, che negli anni ha ospitato alcuni fra i più famosi dj internazionali, e un bar segreto, dove l’acqua scorre naturalmente sulla roccia”. Poi “un’area dedicata alle shisha, perfetta per condividere un momento conviviale con gli amici”. E ancora, ci sono “14 schermi che trasmettono eventi sportivi da tutto il mondo, garantendo un’esperienza coinvolgente per tutti i fan”.

Il locale svizzero è piuttosto ricercato che offre cocktail, vini e musica tutte le sere. Per citare ancora una volta la descrizione s sul sito internet di Crans-Montana: “Al centro gustate il vostro caffè Starbucks preferito accompagnato da deliziose pasticcerie, servito 7 giorni su 7 dalle 9 alle 2. Per un’esperienza ancora più esclusiva, immergetevi nell’atmosfera unica del nostro bar segreto, dove l’acqua scorre naturalmente sulla roccia, e gustate una varietà di shot e distillati”.

Ma c’è anche dell’intrattenimento per chi vuole rilassarsi e infatti “Le Constellation” mette a disposizione un’area dedicata alle “shisha”, la pratica del fumo dal narghilè. “Una soluzione perfetta per condividere un momento conviviale con gli amici. Le nostre opzioni di piccola ristorazione sono disponibili continuamente, in loco o da asporto, fino alle 2 del mattino”. Su trip advisor le recensioni non sono tutte positive, visto che si attestano a 3,6 stelle su 5. Il motivo? secondo gli utenti, il prezzo dei drink è troppo alto e il personale è scortese.

Crans-Montana, la meta turistica dei sogni

Crans-Montana è una delle mete turistiche più celebri e frequentate di tutto l’arco alpino, visto che richiama visitatori da ogni parte della Svizzera e dell’Europa: si arriva a un milione di pernottamenti all’anno, ma è anche una meta esclusiva del jet set internazionale. Con i suoi 10.000 abitanti, offre circa 2.600 posti letto in hotel e centinaia di appartamenti per le vacanze. È un luogo amato d’estate grazie al campo da golf da 18 buche, ai sentieri di montagna per escursioni e mountain bike, all’arrampicata sportiva, allo sci nautico e al parapendio.

Ma non solo, perché ci sono anche 140 km di piste da sci, di cui 3 per lo sci notturno e altri 70 km per lo sci nordico. Si va dai percorsi per gli appassionati delle ciaspole e quelli per lo slittino. Non bisogna dimenticare che a regione turistica di Crans-Montana era nata originariamente come centro turistico sull’altopiano, attorno al comune di Montana, ma successivamente si è sviluppata insieme al villaggio turistico di Crans-sur-Sierre creato nel 1929. L’anno di fondazione della cittadina al 1892, attraverso l’inaugurazione dell’Hotel du Parc.