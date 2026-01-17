L’Aquila capitale della cultura 2026. Giuli: “Giusto riconoscimento per una comunità che ha saputo rinascere”

L'intervento del ministro

“La felice coerenza dello spirito che alimenterà gli oltre 300 eventi di questa speciale stagione aquilana sul grande palcoscenico della cultura nazionale è un’occasione per proiettare una rinnovata coscienza sociale, morale perfino, sulla Provincia, sull’Abruzzo intero e, via così, per cerchi concentrici sempre più ampi”. Così il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, intervenendo alla cerimonia per L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026.

Giuli: vicinanza personale a questi luoghi del mio cuore

“In varie occasioni, da ultimo come presidente del MAXXI-Roma e del MAXXI-L’Aquila – ha proseguito Giuli – ho testimoniato la vicinanza personale a questi luoghi del mio cuore e successivamente ho voluto confermare la cura assidua del Ministero della Cultura verso le esigenze materiali e immateriali delle comunità radicate in questo territorio. A tutti voi, a tutte voi, rivolgo il mio auspicio affinché L’Aquila confermi la propria vocazione a essere un luogo eminente di rigenerazione culturale, a esprimere il senso profondo del nostro esistere nella nostra missione pubblica e nella nostra Concordia privata”.

Nel suo discorso durante la cerimonia di inaugurazione di L’Aquila capitale della Cultura 2026, Giuli ha ricordato che è il “meritato sigillo di una comprovata rinascita dalle macerie sempre più remote del nostro temuto e luttuoso inquilino: il costante moto della terra, culminato nel terremoto del 6 aprile 2009; e al tempo stesso è la prova concreta della scommessa vinta da una comunità operosa che ha saputo crescere come modello di partecipazione offrendo un esempio di visione collettiva, sicura di sé e aperta al mondo”.

“Rieti città federata per questa comune avventura”

“Diventare Capitale della Cultura non è cosa facile – ha aggiunto il ministro – occorre uno sforzo corale, creativo e amministrativo, tale da superare la formidabile concorrenza di altre numerose città italiane. Vi assicuro che il coinvolgimento emotivo che state vivendo in questo momento, l’orgoglio di sentirvi persone speciali di un luogo speciale, è come un’onda luminosa che si propaga con una frequenza e una intensità di cui il ministero che rappresento ha avvertito immediatamente un calore che non si esaurisce nei confini della vostra città”.

“L’Aquila è a modo suo già Capitale della Cultura italiana da tempo immemore – ha sottolineato il ministro – è la regina della nostra civiltà appenninica e trova in Rieti la sua naturale città federata per questa comune avventura”.