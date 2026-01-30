L’anno inizia col botto: triplete su Pil, lavoro e prezzi. Meloni: “Disoccupazione al minimo dal 2004”

Economia in marcia

È stato un venerdì roseo, altro che nero, quello che l’Italia ha registrato sul fronte economico, in tre degli indicatori più importanti per valutare la vitalità di un Paese. L’Istat ha certificato un nuovo record sul livello minimo di disoccupazione e ha stimato un Pil in crescita tendenziale dello 0,8% mentre Confindustria ha valutato un trend positivo sulla produzione dei prezzi e prospettive ottimistiche per l’anno appena iniziato. I numeri sono nero su bianco e fanno ben sperare, anche se non c’è da lasciarsi andare ai trionfalismi sul fronte della crescita, che resta bassa in Italia come nel resto d’Europa.

Di sicuro, anche oggi, l’Istat fotografa un mercato del lavoro in ottima salute. A dicembre 2025 il numero di occupati, pari a 24 milioni 142mila, è in calo rispetto al mese precedente ma rispetto a dicembre 2024, l’occupazione aumenta (+62mila occupati in un anno), come sintesi della crescita dei dipendenti permanenti (+161mila) e degli autonomi (+147mila) parzialmente compensata dal calo dei dipendenti a termine (-245mila). Ma è il dato generale, tendenziale, a essere trionfale.

Disoccupazione ai minimi dal 2004

A dicembre 2025 il tasso di disoccupazione scende ancora, al 5,6%, dopo aver già toccato a novembre (5,7%) il livello più basso dall’inizio delle serie storiche nel 2004. E la soddisfazione della premier Meloni è immediata: «Ancora notizie positive sul fronte lavoro. I dati Istat di dicembre confermano un dato chiaro: il tasso di disoccupazione scende al 5,6%, il livello più basso dall’inizio delle serie storiche nel 2004. Su base annua, il numero degli occupati è in aumento e sempre più persone rientrano nel mercato del lavoro. È la direzione giusta: più lavoro, più stabilità, più opportunità. Continueremo su questa strada».

Il Pil, intanto, dà segnali di vita a fine anno. Nel quarto trimestre del 2025 l’economia italiana ha registrato una crescita congiunturale dello 0,3% e tendenziale dello 0,8%. Questo risultato determina una crescita del Pil nel 2025 dello 0,7% in termini reali, corretti per gli effetti di calendario e destagionalizzati e una variazione acquisita per il 2026 dello 0,3%. La stima del IV trimestre – su base congiunturale si attendeva lo 0,2% contro il precedente 0,1% e su base tendenziale lo 0,6% contro il precedente 0,5% – riflette una crescita in tutti i principali comparti, in particolare nell’agricoltura e nell’industria. Dal lato della domanda, il trimestre ha evidenziato un contributo positivo della componente nazionale (al lordo delle scorte) e un apporto negativo della componente estera netta.

Le buone prospettive degli industriali

A gennaio le imprese di Confindustria, poi, si attendono un miglioramento, rispetto a dicembre, delle aspettative sulla produzione industriale. È quanto emerge dall’indagine rapida elaborata dal Centro studi di viale dell’Astronomia, secondo cui oltre la metà delle grandi imprese industriali associate prevede una produzione invariata (54,5%), mentre più di un terzo si attende un aumento (35,0%); resta contenuta la quota di chi segnala un calo moderato o rilevante (10,5%).

Ma non è finita. A dicembre, i prezzi alla produzione dell’industria tornano a diminuire su base mensile e mostrano un’accentuazione della flessione tendenziale. Tali dinamiche sono spiegate dai ribassi dei prezzi della componente energetica (in particolare dei prodotti petroliferi raffinati); al netto di tale componente, i prezzi sono pressoché stazionari in termini congiunturali e registrano una crescita tendenziale del +0,8%-

La crescita dei prezzi nella media 2025 (+1,8%; era -4,2% nel 2024), si deve soprattutto alle dinamiche rilevate sul mercato interno (+2,7%), condizionate dall’aumento dei prezzi dei prodotti energetici (+5,9%). Al netto di questi prodotti, la crescita dei prezzi sul mercato interno è più contenuta (+0,9%; -1,0% nel 2024). Per le costruzioni, la crescita dei prezzi nel 2025, più sostenuta per edifici, si deve principalmente all’aumento del costo della manodopera e delle spese generali. Rispetto al 2021, nella media 2025, i prezzi alla produzione dell’industria crescono del +23,7%; quelli delle costruzioni del +9,8%, per edifici, e del +11,8%, per strade.