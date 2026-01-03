La voce di un italiano che vive a Caracas: “L’85% dei venezuelani è contento, non festeggia solo per paura”

Fine di un incubo

Nessuno festeggia per le vie di Caracas la cattura del presidente-dittatore Nicolas Maduro, ma solo per paura. Ma, soprattutto, nessuno protesta contro il raid Usa. “Direi che l’85% della popolazione è contenta, anche se non si festeggia, perché dopo 26 anni di regime c’è molta paura”. Così un italiano che vive in Venezuela, intercettato dall’Adnkronos che preferisce restare anonimo per il timore di conseguenze. “In questo momento c’è grande incertezza, perché non si sa se il regime cadrà, se ci saranno nuovi bombardamenti americani”, dice, riportando anche le voci di chi a Caracas e in tutto il Paese ritiene che Maduro sia stato consegnato.

Un italiano a Caracas: nessuno festeggia ma solo per paura

“Fa specie che elicotteri americani siano arrivati nel centro di Caracas senza essere avvistati dalla difesa aerea venezuelana e da nessuno in una notte di luna piena”, osserva l’italiano. L’ipotesi che Maduro e la moglie Cilia Flores siano stati ‘traditi’ e consegnati da una parte dei militari si fa sempre più concreta. Un esercito diviso al suo interno quello venezuelano, come dimostra la solitudine plateale del ministro della Difesa Vladimir Padrino, apparso in tv senza essere circondato come al solito dagli alti ufficiali a lui vicini.

Il sistema non regge più: traffico di droga e contrabbando di petrolio

Una parte dei militari potrebbe aver abbandonato al suo destino Maduro, continua il racconto dell’italiano. “Ormai il sistema non regge più. Con il traffico di droga e il contrabbando di petrolio strangolati dal blocco americano, non ci sono più i soldi per pagare i militari, non gli stipendi ma le tangenti che li hanno arricchiti per anni. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, nessuno si aspettava che gli americani sarebbero arrivati a tanto. Anzi il clima finora era di grande disillusione, perché si pensava che alla fine le minacce di Trump non avrebbero avuto conseguenze”, conclude l’italiano.