La violenza invisibile, focus promosso da FdI: politica, sport, scuola contro odio e degrado sociale

Domani, martedì 20 gennaio, presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio si terrà il convegno intitolato “La violenza invisibile – nella società, nello sport e nella scuola”, promosso dall’Onorevole Marco Perissa in collaborazione con l’Onorevole Giovanni Quarzo e curato da Saverio Montingelli con le associazioni Breaking the Silence e FDS “La Famiglia nel Diritto e nella Società”. Sarà un’occasione per riflettere sulle forme di violenza invisibili, che pur agendo in modo sottile lasciano segni profondi e incidono nella società, nello sport e nella scuola, con conseguenze rilevanti sul benessere psico-fisico delle persone, in particolare dei soggetti più vulnerabili.

La violenza invisibile: focus promosso da FdI

Alcuni tra gli approfondimenti riguarderanno le principali sfide nel tradurre le condotte di violenza psicologica in fattispecie di reato, ne parlerà l’Onorevole Augusta Montaruli. Mentre l’Onorevole Martina Semenzato si soffermerà sulla violenza economica, la giornalista Costanza Cavalli parlerà della responsabilità del linguaggio giornalistico nel raccontare le ragioni dell’odio invisibili.

Politica, sport e università: uniti contro odio e degrado sociale

I lavori, in programma dalle 9.30 alle 13.00, vedranno anche la partecipazione di rappresentanti del mondo politico, sportivo e accademico; delle forze dell’ordine, dell’informazione e della società civile. Dopo i saluti istituzionali, tra gli altri quelli della Dottoressa Cristina Mezzaroma, che racconterà la sua esperienza nel dirigere una grande istituzione sportiva come la Fondazione S.S. Lazio 1900, seguiranno gli interventi sul tema sotto diversi profili: degrado sociale e urbano, linguaggio dell’odio e manipolazione emotiva; pressione psicologica e di altro tipo nello sport e nella scuola, violenza di genere e prevenzione culturale.

Sarà inoltre proiettato il cortometraggio “Sara”, scritto e diretto dal regista Nello Pepe, che mette in luce l’importanza del supporto e dell’assistenza alle donne in difficoltà. Il convegno si concluderà con una tavola rotonda dedicata al confronto tra esperienze e punti di vista differenti: vedrà la partecipazione di Morena Corbellini mamma di Aurora Tila: la tredicenne vittima del presunto omicidio da parte del suo fidanzato ora in carcere.

