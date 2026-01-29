La tregua del gelo. Trump: “Ho chiesto a Putin di non bombardare Kiev e lui ha dato l’ok. È stato gentile”

Zelenksy ringrazia

Schiarite con Mosca per la prima mini tregua con l’Ucraina. “Ho personalmente chiesto a Putin di non bombardare Kiev e varie altre città per una settimana” a causa del “freddo record”. Così Donald Trump durante la riunione di Gabinetto alla Casa Bianca. “Lui ha dato l’ok e lasciatemelo dire, è stato molto gentile da parte sua”, ha aggiunto il presidente Usa che ha affrontato i principali dossier sul tappeto. A partire dall’ipotesi di un cessate il fuoco temporaneo tra Russia e Ucraina.

Trump: ho chiesto a Putin di non bombardare Kiev e ha accettato

Durante la riunione l’inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff ha annunciato che i colloqui tra Russia e Ucraina, mediati dagli Stati Uniti, “proseguiranno tra circa una settimana” e stanno registrando sviluppi “positivi” nelle discussioni su un possibile accordo territoriale. “Le parti stanno discutendo del territorio e stanno accadendo molte cose positive”, ha detto aggiungendo che “l’accordo sul protocollo di sicurezza è in gran parte completato, così come quello sulla prosperità”.

Zelensky ringrazia Trump: apprezziamo gli sforzi dei partner

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato Donald Trump per le sue parole “sulla possibilità di garantire la sicurezza a Kiev e in altre città ucraine durante questo periodo invernale particolarmente rigido”. “L’approvvigionamento energetico è fondamentale per la vita. Apprezziamo gli sforzi dei nostri partner per aiutarci a proteggere le vite umane – ha scritto su X – Grazie, presidente Trump! I nostri team ne hanno discusso negli Emirati Arabi Uniti. Ci aspettiamo che gli accordi vengano attuati. Le misure di allentamento della tensione contribuiscono a un progresso reale verso la fine della guerra”.

Più breve del solito la riunione di Gabinetto alla Casa Bianca

Più breve del solito la riunione di Gabinetto alla Casa Bianca, che si è conclusa dopo circa un’ora e venti minuti senza gli interventi di alcuni dei membri dell’esecutivo più discussi nelle ultime settimane. Non sono stati interpellati dal presidente la segretaria alla Sicurezza interna Kristi Noem, la procuratrice generale Pam Bondi, il segretario ai Trasporti Sean Duffy e la segretaria al Lavoro Lori Chavez-DeRemer, tutti al centro di polemiche. Sul capitolo Venezuela dopo la cattura di Maduro il presidente americano ha annunciato la riapertura dello spazio aereo al traffico aereo commerciale. “Ho appena parlato con la presidente del Venezuela e l’ho informata che stiamo per riaprire tutto lo spazio aereo commerciale sul Venezuela”, ha detto. “Gli americani potranno presto andare lì. Saranno al sicuro”.

“Speriamo di non arrivare a uno shutdown, ci lavoriamo”

“Speriamo di non arrivare a uno shutdown, ci stiamo lavorando”, ha detto ancora il tycoon annunciando un lavoro bipartisan. “Penso che ci siamo quasi. Non credo che nemmeno i democratici lo vogliano. Non vogliamo uno shutdown”. Non è mancato un divertente outing sul presunto pisolino schiacciato durante una delle ultime riunioni alla Casa Bianca. “Non dormo durante le riunioni di gabinetto. Chiudo gli occhi perché noioso…”. Così Trump presiedendo il meeting con i membri del governo. “Non parleranno tutti. L’ultima volta abbiamo avuto una conferenza stampa che è durata 3 ore”, dice dopo il consueto interminabile intervento iniziale.

Non dormo durante le riunioni, ma è noioso

“Qualcuno ha detto: ‘Trump ha chiuso gli occhi’. Guardate, era tutto abbastanza noioso… Amo queste persone, ma sono tante. Ed era diventato un po’ noioso. Io non stavo dormendo, avevo chiuso gli occhi e pensavo ‘voglio andarmene da qui. Non dormivo, non dormo molto”, dice. “Qualcuno mi ha beccato mentre chiudevo gli occhi e ha detto che stavo dormendo. Sono qui tra questi due”, ride riferendosi a Marco Rubio e Pete Hegseth. “Se dormissi mi sveglierebbero dicendo ‘boss devi svegliarti’.