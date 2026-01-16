La Finanza mette a nudo due ragazze italiane su Onlyfans: evasione da 250mila euro, risultavano nullatenenti

La Gdf di Lodi

La Guardia di Finanza di Lodi ha scoperto due giovani italiane che pubblicavano contenuti per adulti su Onlyfans, star della piattaforma ma che risultavano nullatenenti per il fisco.

Le Fiamme gialle sono riuscita a ricostruire i relativi guadagni, percepiti nel tempo, pari ad oltre 250 mila euro, derivanti dalla diffusione di contenuti sul web, senza tuttavia dichiararli all’Agenzia delle entrate. In particolare, grazie all’attività di polizia economica-finanziaria eseguita dai finanzieri del Gruppo Lodi, che dal nickname usato dalle due giovani sono risalite alle loro identità effettive, hanno incrociato i dati sulla piattaforma.

Le due influencers, attraverso la piattaforma Onlyfans, hanno percepito proventi derivanti da canoni mensili di abbonamento dei propri followers e ricevuto “donazioni” via bonifico bancario, sui propri conti correnti. I guadagni che non sarebbero stati dichiarati al fisco sono stati incassati dal 2021 al 2025. Le contestazioni riguardano l’evasione di imposte dirette e dell’Iva e anche dell’ethic tax che riguarda l’attività di produzione, distribuzione e vendita di materiale pornografico.

Le due modelle italiane di Onlyfans: evasione da 250mila euro

Onlyfans è una vera e propria miniera d’oro per il suo creatore e per la filiera che ci gira attorno. Nel 2024 (esercizio chiuso al 30 novembre) la spesa degli utenti ha toccato 7,2 miliardi di dollari; l’80% di quei flussi va ai creator, il 20% alla piattaforma. I conti pubblicati nel 2025 parlano di 1,4 miliardi di ricavi per OnlyFans e 683/684 milioni di utile ante imposte, con 377,5 milioni di “fan account” e 4,6 milioni di profili creator attivi. Sono numeri certificati dai documenti societari e ripresi da testate come Financial Times, Variety, The Guardian.

Anche in Italia mancano classifiche ufficiali, ma alcuni casi pubblici aiutano a capire gli ordini di grandezza. L’influencer per adulti “Mady Gio” (Madalina Ioana Filip) nel 2024 è stata denunciata per evasione fiscale. Dagli atti richiamati dalla stampa risulta un giro d’affari di circa 1,5 milioni di euro tra 2021 e 2022, ricostruito dalla Guardia di Finanza.