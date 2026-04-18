Meloni celebra il turismo italiano: “Simbolo della Nazione che riparte. Oggi siamo più forti della Francia”

All'assemblea di Federalberghi

“Voglio ringraziarvi per la straordinaria capacità di resilienza dimostrata nei momenti più difficili”. Con queste parole la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha aperto il suo intervento alla 76ª assemblea di Federalberghi, celebrando il ruolo chiave del turismo nella ripresa italiana.

Meloni sul turismo pilastro della “comunità nazionale”

La premier ha ricordato gli anni della pandemia: “Sembra trascorsa un’eternità, ma ricordo bene il contributo di questo settore quando servivano strutture per gli italiani in quarantena”. Un impegno che, secondo Meloni, ha dimostrato come il turismo sia “non solo un pilastro economico, ma un pezzo fondamentale della comunità nazionale”.

Un settore capace di rialzarsi. “È questo che fa la differenza: non solo resistere, ma ripartire anche quando si è dati per spacciati. Una specialità tutta italiana”, ha sottolineato.

Turismo in crescita: Italia supera la Francia

Meloni ha poi rivendicato i risultati raggiunti: l’Italia è oggi seconda in Europa per presenze turistiche, superando per la prima volta la Francia e avvicinandosi alla Spagna. Un traguardo che la premier collega anche al lavoro svolto dal governo: “Ringrazio il precedente ministro del Turismo Daniela Santanchè per quanto fatto in questi anni”.

Il turismo, ha aggiunto, “ci identifica e racconta al mondo cosa significa essere italiani”, grazie a un’offerta “competitiva e indimenticabile”.

Il passaggio di consegne al nuovo ministro Mazzi

Spazio anche al nuovo ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, presente per la prima volta all’assemblea. Meloni ha aggiunto: “Ho sofferto a lasciare la delega, è uno degli incarichi più belli e stimolanti”.

Caramanna: “Risultati frutto della visione del governo”

A rafforzare il messaggio è intervenuto Gianluca Caramanna, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile Turismo: “Il turismo italiano è tornato forte, solido e in salute grazie agli operatori e alla visione del governo Meloni”.

Secondo Caramanna, la crescita non è casuale ma legata a una strategia chiara: “Il compito dello Stato è creare le condizioni affinché imprese e lavoratori possano generare sviluppo e occupazione”. Non potevano mancare, infine, gli auguri di buon lavoro a Bernabò Bocca, riconfermato alla guida di Federalberghi, in attesa di un’estate ancora piena di incognite per il settore.