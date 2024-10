A La Zanzara si vantava degli incassi su Onlyfans: chi è l’influencer denunciata per 1,5 milioni di evasione fiscale (video)

È Madlina Ioana Filip, origini romene, in arte Mady Gio, residenza a Lugano, residenza fiscale nel Varesotto, la star di OnlyFans finita nel mirino della Guardia di Finanza del comando provinciale di Varese per una presunta evasione fiscale da un milione e mezzo di euro.

L’influencer e content creator per adulti che solo su Instagram vanta oltre un milione e mezzo di follower è nota per le interviste rilasciate a tv, giornali e radio, è stata ospite de La Zanzara a Radio 24. Ex cameriera, ha cambiato vita diventando una content creator su OnlyFans e guadagnando così «più di 100mila euro al mese». Da Cruciani e Parenzo parlava del suo punto di forza il seno, «un’ottava». «Ripensamenti? Nessuno, anzi. Magari l’avessi fatto prima. Ho fatto la cameriera per 10 anni nel ristorante di famiglia. A casa sono tutti contenti, anche la bisnonna». «Io giocavo ai videogiochi su TikTok e Twitch, e i miei fan mi hanno consigliato di fare dei video. Ha funzionato senza fare il nudo da subito. Adesso faccio solo il topless. Un video con il seno scoperto costa 250 euro. Mentre delle foto semplici 70».

E ancora: «Ero sposata prima di OnlyFans, adesso sono single, ma il mio ex marito e io siamo rimasti in ottimi rapporti. Lui è ancora il mio manager, nel suo lavoro è molto bravo. Abbiamo anche fatto la festa del divorzio». «Il lavoro non è una passeggiata, serve sempre una idea nuova per guadagnare le cifre che prendo io». Intervista che deve avere attirato l’attenzione della Guardia di Finanza.

Mady Gio compare anche come guest star in un video di Fabri Fibra ed Emma nel brano Baby Gang del 2024.

Mady Gio ha spostato la residenza in Svizzera

Secondo gli inquirenti nei primi mesi del 2022 ha deciso di spostare la propria residenza anagrafica in Svizzera per ottenere una situazione fiscale più favorevole. La GdF ha spiegato che “avviata l’apposita attività di verifica, sono risultati mancanti gli elementi fondanti di un’effettiva residenza fiscale oltreconfine”. In particolare, “gli affetti, un conto corrente e il proprio dominio web risultano tutti localizzati in Italia”.

I finanzieri del comando provinciale di Varese, hanno analizzato la platea dei digital content creator residenti nel territorio, individuando una creatrice, totalmente sconosciuta al fisco, di contenuti per adulti condivisi su una nota piattaforma web. Nello specifico, l’attività svolta dalla compagnia di Gallarate ha avuto inizio con il censimento di influencer soggetti operanti sul web che, per il tramite di interviste e sulla base della capacità contributiva condivisa sui propri canali social, risultavano non coerenti rispetto alle dichiarazioni fiscali presentate. Proprio da tale analisi, è emersa la presenza di una nota imprenditrice dell’online che, comparsa in diversi programmi televisivi e radiofonici, nonostante la grande disponibilità economica dimostrata e le dichiarazioni circa i propri compensi milionari, dichiarava poco più di 50 mila euro di ricavi.

Pertanto, è stata effettuata apposita richiesta di dati e informazioni alla piattaforma, ove operava il contribuente, che aveva comunicato compensi elargiti per circa 1 milione e mezzo negli anni 2021 e 2022. Inoltre,