Kiev e Kharkiv sotto assedio russo: un morto e 27 feriti nella notte. Proseguono i negoziati ad Abu Dhabi

La guerra prosegue

L’offensiva russa non accenna a fermarsi, mentre continuano i negoziati ad Abu Dhabi per la fine della guerra tra Mosca e Kiev. Il bilancio degli attacchi sferrati nella notte dal Cremlino su Kiev e Kharkiv è di almeno un morto e 27 feriti. In tutta l’Ucraina è iniziato lo stato di allerta per i raid notturni, mentre le autorità militari hanno allertato della minaccia di attacchi con droni e missili balistici nella capitale.

Intanto, l primo round di colloqui tra i negoziatori di Usa, Russia e Ucraina si è concluso e adesso si attende il secondo. «L’incontro si è concentrato sui parametri per porre fine alla guerra della Russia e sulla logica successiva del processo negoziale volto a progredire verso una pace dignitosa e duratura», ha affermato il consigliere per la sicurezza nazionale ucraino Rustem Umerov sui social, ribadendo che «ulteriori incontri sono programmati» per oggi.

Kiev e Kharkiv sotto assedio: l’attacco russo sferrato nella notte

A Kiev, sono stati registrati diversi danni in cinque quartieri, secondo il sindaco Vitali Klitschko. «Una persona è morta e quattro sono rimaste ferite. Tre dei feriti sono stati ricoverati in ospedale”, ha reso noto il primo cittadino su Telegram, dove ha denunciato anche le interruzioni delle forniture di riscaldamento e acqua in alcune zone periferiche, con temperature esterne inferiori a -10 °C. Nel sobborgo di Kiev, secondo le autorità militari locali, il raid ha causato altri quattro feriti e due di loro sono stati ricoverati in ospedale.

A Kharkiv, invece, il sindaco Igor Terekhov ha parlato di un attacco con droni Shahed iraniani, che hanno provocato danni a diversi edifici residenziali, a un rifugio per sfollati, a un ospedale e a un reparto maternità. «Kharkiv ha subito un massiccio attacco durato quasi due ore e mezza. Il nemico ha attaccato la città con 25 Shahed», ha scritto su Telegram, segnalando la presenza di 19 feriti.

Zelensky: «La Russia ha lanciato più di 370 droni e 21 missili di vario tipo»

Come ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, denunciando l’accaduto, «durante la notte, la Russia ha sferrato un massiccio attacco contro le nostre regioni, lanciando oltre 370 droni d’attacco e 21 missili di vario tipo. Kiev e la regione, così come Sumy, Kharkiv e Černihiv, sono state prese di mira»