Julio Iglesias accusato da due ex domestiche per abusi del 2021: “Ci ha usato come schiave sessuali”

La denuncia

Due donne accusano il cantante Julio Iglesias di averle aggredite sessualmente mentre lavoravano per lui come dipendenti interne nelle sue ville ai Caraibi. La pesante accusa arriva da una lunga inchiesta pubblicata dal quotidiano spagnolo elDiario.es, condotta in collaborazione con Univision Noticias, basata sulle testimonianze di una collaboratrice domestica e di una fisioterapista.

Secondo quanto riportato, le due donne affermano di aver lavorato per l’artista spagnolo, oggi 82enne, nel 2021 in un “clima di controllo, molestie e terrore” nelle sue residenze nella Repubblica Dominicana e alle Bahamas. Una collaboratrice domestica, identificata con il nome fittizio di Rebeca per proteggerne l’identità, sostiene di essere stata costretta ad avere incontri sessuali con Julio Iglesias e di aver subito oltre che rapporti completi anche vessazioni fisiche e verbali. All’epoca dei fatti, nel 2021, la ragazza aveva 22 anni, mentre il cantante ne aveva 77.

Rebeca denuncia: come una schiava, costretta a incontri di gruppo

Riporta la stampa iberica che «Rebeca, la giovane donna dominicana – che all’epoca aveva 22 anni – ha dovuto chiedere a Google per scoprire che il personaggio anziano con difficoltà di camminare era uno degli artisti di lingua spagnola più famosi del secolo scorso. ‘L’amante latino’, lo chiamavano.

Il cantante le chiese se volesse viaggiare per il mondo e se sapesse l’inglese, a cui lei rispose “molto poco”. “In quel momento mi ha detto che ero molto carina.” Qualche giorno dopo, ricorda, le disse di avere “glutei molto belli”. Nel giro di poche settimane, la spinse a avere un incontro sessuale con lui e una delle governanti, secondo Rebeca». «Mi sentivo un oggetto, come una schiava nel XXI secolo» ha detto Rebeca nell’intervista.

Laura accusa Julio Iglesias: baciata e insultata ripetutamente

«Mi mandava a chiamare nella sua stanza molte volte alla fine della giornata lavorativa», ha raccontato Rebeca nell’intervista a elDiario.es e Univision Noticias. Questi incontri, secondo quanto riferito dalla donna, avvenivano quasi sempre con la presenza e la partecipazione di un’altra dipendente che ricopriva una posizione gerarchicamente superiore. Un’altra ex dipendente intervistata dalla testata spagnola, una fisioterapista identificata con il nome fittizio di Laura, racconta di essere stata baciata dal cantante contro la sua volontà.«Ha detto che Iglesias l’ha palpeggiata e baciata senza il suo consenso ed è stata costantemente insultata. L’ultimo giorno in cui ha lavorato per lui, ha detto che il cantante l’ha messa sotto pressione per fare un threesome, ma lei ha rifiutato».

«La giovane venezuelana aveva 28 anni quando ha ricevuto la notizia della sua assunzione, con una chiamata dallo stesso artista all’inizio del 2021. “Mi dice: ‘Questo è Julio Iglesias, sei pronto a farmi cambiare la vita?’ Ho detto di sì. Mi disse: ‘Viaggerai per il mondo con me.’ E ragazzi, quanto mi ha cambiato la vita,” ricordò.

L’inchiesta è il frutto di tre anni di lavoro di elDiario.es e Univision Noticias che hanno provato anche a contattare sia Julio Iglesias che il suo avvocato, senza tuttavia ottenere alcuna risposta alle loro domande.