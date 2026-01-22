Indagine vaticana su Guido Gallese, il vescovo di Alessandria che viaggia in Tesla. La Diocesi: “Lo fa per non inquinare” (video)

I conti non tornano

La diocesi di Alessandria diventa sorvegliata speciale dal Vaticano. In città, da ormai dieci giorni, è infatti arrivato il cardinale Giuseppe Bertello: è stato inviato in Piemonte dal Dicastero dei vescovi, l’organismo della Santa Sede che tra i vari compiti ha anche quello di vigilare sul governo delle diocesi. La Stampa racconta che il cardinale ha cominciato ad ascoltare i membri della curia, i sacerdoti e i laici. Ma cosa ha fatto scattare il controllo del Vaticano?

Chi è Guido Gallese, il vescovo con la passione per i motori e il kitesurf

Come riporta Torino Cronaca, intorno al vescovo Guido Gallese, 64 anni, negli ultimi tempi si sono addensate critiche legate anche allo stile di vita: l’uso quotidiano di una Tesla privata, con cui si è presentato anche al pranzo di Natale dei poveri; una moto di valore; la ristrutturazione dell’alloggio vescovile dopo l’uscita, non priva di polemiche, dei frati cappuccini; la passione per il kitesurf, con più tavole e frequenti soggiorni in Sudamerica per allenarsi. Elementi che, nel sentire comune, hanno alimentato interrogativi sull’opportunità e sui costi, ora finiti sotto la lente di Roma insieme ai conti della diocesi.

A Roma negli anni è stato accumulato un dossier, alimentato da lettere e denunce. Un fascicolo che è finito sul tavolo dell’allora Prefetto del Dicastero dei vescovi, dal 2023 il cardinale Robert Francis Prevost, poi eletto papa Leone XIV. Inevitabile che, una volta giunto al soglio pontificio, il papa americano voglia fare chiarezza sulle questioni più imbarazzanti e meno edificanti per Santa Romana Chiesa.

La Diocesi di Alessandria: Viaggia in Tesla richiamandosi alla Laudato sì di Papa Francesco

Il cardinale Bertello sta anche verificando i conti, legati forse alle operazioni più importanti portate a termine in questi anni. Sul caso Tesla, il portavoce della Diocesi di Alessandria, Enzo Governale richiama l’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco: «Il vescovo percorre migliaia di chilometri ogni anno e scegliere un’auto elettrica è un investimento consapevole per la sostenibilità e l’ambiente. L’auto comunque non è stata acquistata dalla diocesi». La moto e le vacanze in Sud America sono invece decisamente meno giustificabili sul piano dottrinale.